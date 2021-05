Elden Ring non vedrà la luce prima dell'aprile 2022, secondo un report

Tra pochi giorni saranno passati due anni dall'annuncio di Elden Ring, ultima fatica di FromSoftware. Il team guidato da Hidetaka Miyazaki, autore della serie Dark Souls e del più recente Sekiro: Shadows Die Twice, non ha ancora potuto svelare il gameplay del nuovo action RPG realizzato con la collaborazione di George R. R. Martin (Cronache del ghiaccio e del fuoco).

Stando agli ultimi report, lo sviluppo del gioco è stato fortemente influenzato dalla pandemia di COVID-19: chi sperava nel debutto entro la fine del 2021 potrebbe restare deluso.

Elden Ring potrebbe essere rinviato, secondo Kadokawa



Come segnalato da TweakTown, l'attesissimo Elden Ring potrebbe infatti subire ulteriori rinvii: è quanto emerge da un report finanziario di Kadokawa Corp., compagnia nipponica che controlla lo sviluppatore From Software e altri due studi di sviluppo.

Nelle previsioni di guadagno per l'intero anno fiscale (che si concluderà il 31 marzo 2022 ), la società dichiara di avere basse aspettative per quel che concerne la sua divisione gaming: sono previsti cali del 15% nelle vendite nette e del 52% nei guadagni complessivi. Anche se il gioco di FromSoftware non viene menzionato, da questi numeri possiamo dedurre che Kadokawa non ha programmato l'eventuale lancio di Elden Ring entro i prossimi 11 mesi.

Come se ciò non bastasse, all'interno della presentazione si accenna ai possibili ritardi a cui saranno soggetti i progetti (gaming) in fase di sviluppo. La causa coincide ancora una volta con il COVID-19 e con l'improvviso passaggio allo smart working: il lavoro agile ha rallentato in maniera significativa lo sviluppo di nuovi videogiochi, soprattutto in Giappone.

Vale la pena far notare che il gaming non occupa una grande fetta del business di Kadokawa Corp.: i videogiochi, che tra il 2020 e il 2021 hanno portato incassi per 14 miliardi di yen, rappresentano solo il 7% dei guadagni annuali della società. In ogni caso, nello stesso documento troviamo una slide (pag. 19) dedicata alle nuove IP videoludiche e, dunque, a Elden Ring: Kadokawa sottolinea l'importanza del coinvolgimento di George R. R. Martin e ribadisce che l'ultima opera di FromSoftware è il gioco più grande che il team di Miyazaki abbia mai realizzato.

Ricordiamo che Elden Ring era stato presentato per la prima volta all'E3 2019 di Los Angeles, attraverso un trailer in CGI che mostra le ambientazioni e le possibili tematiche del gioco di ruolo.