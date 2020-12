Elden Ring al Taipei Game Show? Ecco la data della possibile presentazione

Annunciato per la prima volta in occasione dell'E3 2019, Elden Ring è il nuovo progetto dello studio di FromSoftware, creatori dei più popolari Dark Souls e Bloodborne. Il team capitanato dal director Hidetaka Miyazaki sta collaborando con George R. R. Martin, autore del ciclo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, con l'obiettivo di dar vita a un gioco di ruolo del tutto inedito.

Di Elden Ring non sappiamo molto, ma stando alle ultime indiscrezioni potremmo finalmente assistere a una presentazione completa del soulslike, magari con il fatidico reveal del gameplay.

Elden Ring: il reveal è previsto per gennaio, secondo i rumor

In una puntata del podcast GamesBeat Decides, Jeff Grubb ha condiviso intriganti dettagli circa un possibile reveal di Elden Ring. Il giornalista di VentureBeat spiega che prossimamente - entro due mesi, con ogni probabilità - i giocatori riceveranno nuove informazioni sul titolo di FromSoftware.

Le voci diffuse da Grubb seguono le recenti dichiarazioni ufficiali del developer giapponese che, lo scorso ottobre, rassicurava gli utenti affermando che Elden Ring è ancora in fase di sviluppo. Dunque, quando vedremo in azione l'agognato RPG? La risposta potrebbe arrivare da Reddit.

Il prossimo gennaio si terrà il Taipei Game Show, celebrazione che si sarebbe dovuta tenere quest'anno, ma che è stata invece cancellata a causa delle restrizioni legate al COVID-19. Uno dei giochi che avremmo visto all'evento di Taipei è proprio Elden Ring. La kermesse tornerà il 28 e il 29 gennaio 2021, con un nuovo evento che riunirà centinaia di compagnie dell'industria videoludica.

Su Reddit si è dunque diffusa un'ipotesi molto interessante. Gennaio 2021 coinciderebbe con il periodo suggerito da Grubb per quanto riguarda il prossimo reveal di Elden Ring; inoltre, non sarebbe la prima volta che vedremmo FromSoftware all'evento di Taipei, dove nel gennaio 2019 aveva tenuto una presentazione gameplay di Sekiro: Shadows Die Twice.

Detto questo, non ci sarebbe da stupirsi se Miyazaki e colleghi decidessero di portare la loro nuova creazione alla prossima edizione del Taipei Game Show, mostrando il gioco in uno dei due giorni in cui si terrà l'evento (il 28 gennaio, più probabilmente). Sempre da Reddit ci ricordano che la presentazione inizialmente prevista per il 2020 avrebbe visto il coinvolgimento di Sony e del brand PlayStation: potremmo dunque rivedere questa partnership in occasione del prossimo reveal.

Specifichiamo nuovamente che si tratta di una mera supposizione e che FromSoftware non ha ancora rilasciato ulteriori dichiarazioni circa una presentazione dedicata a Elden Ring. Ricordiamo, intanto, che il nuovo GdR degli autori di Dark Souls approderà su PC, PS4 e Xbox One - e, quasi certamente, sarà disponibile anche per PS5 e Xbox Series X|S.