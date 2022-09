NBA 2K23 è ora disponibile: le novità del simulatore cestistico di 2K Games

Da anni 2K Games brilla nella categoria dei giochi sportivi grazie al suo simulatore cestistico. Ora NBA 2K23 è disponibile in tutto il mondo, offrendo agli amanti del basket l'esperienza di gioco più completa mai realizzata. Tra le novità di questo nuovo capitolo c'è un gameplay ancora più realistico e coinvolgente, così come la nuova gestione delle Stagioni, che propongono un'ampia gamma di ricompense per i giocatori che vogliono competere e vincere.

NBA 2K23: dal ritorno delle sfide Jordan alla Season 1



Rispetto al capitolo dello scorso anno, NBA 2K23 si rinnova con diverse migliorie riguardanti il gameplay e il comparto tecnico. In particolare, l'IA che gestisce i giocatori avversari e i compagni di squadra è stata rivisitata per risultare più reattiva durante i match. Visual Concepts ha introdotto un gran numero di animazioni inedite sia nelle fasi offensive che in quelle difensive, così come espressioni facciali più realistiche ed una maggiore 'personalizzazione' dei tiri.

Sul fronte contenutistico l'elenco delle novità è decisamente più corposo. Tornano le sfide Jordan (Jordan Challenge), che consentiranno ai giocatori di rivivere 15 storiche performance del campione americano: 10 sfide, ricostruite "completamente da zero", torneranno direttamente da NBA 2K11, mentre altre 5 sono del tutto inedite. Queste esibizioni saranno accompagnate dalle arene e dagli annunciatori dell'epoca; per i fan del basket sarà un vero tuffo nel passato.

Torna la modalità MyCAREER che consente ai giocatori di inaugurare la propria carriera nell'NBA. Sarà possibile relazionarsi con manager e altri atleti e mettersi alla prova sia sul parquet che fuori dal campo. A tal proposito, con MyPLAYER si potrà esplorare un'intera città, con svariate attività secondarie disponibili e una nuova struttura di allenamento sponsorizzata da Gatorade. Purtroppo, questa novità sarà disponibile solo su PS5 e Xbox Series X|S, mentre gli utenti di PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch dovranno 'accontentarsi' della G.O.A.T. Boat.

Presente anche MyTEAM, game mode con cui si potrà creare il proprio 'dream team' riunendo sia i migliori giocatori del più recente campionato sia le più grandi leggende di ogni epoca. In esclusiva per le console next-gen c'è anche MyNBA, la quale propone un'innovativa simulazione manageriale: "scegliete di iniziare il vostro viaggio durante le diverse epoche e sperimentate un controllo senza precedenti. Immergetevi in una stagione o prevedete una crescita a lungo termine con un'esperienza pluriennale disponibile online o offline", recita il comunicato.

Con il lancio di NBA 2K23 viene inaugurata la prima Stagione contenutistica. La Season 1 propone dozzine di ricompense, distribuite in diversi 'tier' sbloccabili avanzando nel gioco. Al primo livello, i giocatori sbloccheranno Giannis Antetokounmpo per la modalità MyTEAM, mentre al quarantesimo livello verranno ricompensati con Scottie Pippen, ex campione dei Chicago Bulls. Al livello 40 si potrà inoltre sbloccare una Golf Cart da guidare per le strade della città.

NBA 2K23 è sviluppato da Visual Concepts e pubblicato da 2K Games. Il gioco è ora disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC e anche su Nintendo Switch.