NBA 2K22 e FIFA 22 spengono le Xbox Series X: ecco cosa sta succedendo

NBA 2K22 spegne le console Xbox Series X all'improvviso mentre si gioca in multiplayer. Lo sta segnalando un consistente numero di giocatori e il problema è stato riconosciuto sia da Microsoft che da 2K Games e dalla software house del gioco Visual Concepts, le quali tuttavia non sembrano ancora riuscite a individuare una soluzione definitiva.

NBA 2K22 spegne le Xbox Series X: problema hardware per la console di Microsoft?

2K Games e Visual Concepts hanno nei giorni scorsi rilasciato l'update 1.006 affermando che apporta "Ulteriori miglioramenti alla stabilità in uno sforzo continuo per migliorare l'esperienza dell'utente". Dal canto di Microsoft, è stato pubblicato nelle scorse ore il seguente tweet in cui si afferma che gli "Gli utenti non dovrebbero più vedere le loro console spegnersi inaspettatamente o tornare alla dashboard mentre giocano a NBA 2K22. Grazie per la pazienza e buon gioco!" Tuttavia, nonostante questi proclami, i problemi persistono e il gioco continua a spegnere le console.

Nei giorni scorsi Microsoft e 2K Games hanno pubblicato una serie di workaround per venire in soccorso dei giocatori. In particolare, si chiedeva di disinstallare e reinstallare il gioco o, nel caso di Microsoft, di procedere al ripristino totale della console. Ma nessuno di questi metodi ha portato alla risoluzione del problema.

Anche FIFA 22 coinvolto?

Il problema potrebbe non essere limitato al solo NBA 2k22. Anche se nel momento in cui scriviamo non ci sono ancora conferme, potrebbe riguardare anche FIFA 22, il quale è adesso disponibile in Accesso Anticipato e sarà a disposizione del resto dei giocatori dall'1 ottobre. Anche Madden NFL 22 e PUBG potrebbero essere coinvolti. Se il problema dovesse riguardare anche FIFA 22 potrebbe nascerne un bel polverone in Italia quando arriverà l'atteso gioco di calcio.

Xbox shuts down in fifa 22 too and any X/S optimized game when logging online only pic.twitter.com/WMCfzIChnC — Raouf Abdin (@RaoufAb8) September 24, 2021

La cosa curiosa è che l'inconveniente capita solamente su alcune Xbox Series X, mentre su altre console di nuova generazione il gioco gira senza problemi senza causare spegnimenti improvvisi. E non si registrano malfunzionamenti sulle altre piattaforme per le quali il gioco è disponibile, Xbox Series S e Xbox One comprese. Tutti indizi che fanno pensare che possa trattarsi di un qualche tipo di problema hardware che affligge alcune Xbox Series X.