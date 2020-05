NBA 2K20 costa meno di 3 per PlayStation, Xbox e Google Stadia. Ecco come acquistarlo

Il basket quello americano è sempre bello da guardare in TV ma anche da giocare. Da tempo gli appassionati di questo sport non fanno che giocarci non solo dal vivo in modo magari amatoriale ma anche sulle piattaforme di videogiochi grazie alla versione appunto videoludica di NBA. Siamo nel 2020 e il gioco della 2K Games viene ora scontato in maniera inverosimile portandosi alla portata di tutto visto che parliamo di meno di 3€ sia per PlayStation che per Xbox o anche Stadia (in questo caso con l'abbonamento attivo).

NBA 2K20: ecco quanto costa e dove trovarlo

NBA 2K20 è dunque disponibile su PS4 e Xbox One con uno sconto che in qualche modo ha davvero del clamoroso visto che solo per pochi giorni potrà essere acquistato da tutti ad un prezzo inferiore ai 3€ che per un gioco professionale di basket prodotto da 2K Games è davvero un'offerta irripetibile.

Fino al prossimo 21 maggio, infatti, sarà possibile comprare NBA 2K20 per 4,99 euro anziché 59,99 su PlayStation Store, oppure a 2,99 euro anziché 59,99 su Xbox Store, o ancora su Google Stadia a 2,99 euro.

Pubblicato lo scorso settembre, il titolo è senza dubbio una se non la migliore simulazione cestistica attualmente disponibile, con la dotazione di una modalità carriera che riporta molto ad un percorso realistico grazie anche a dei ritagli cinematografici oltre che tecnici dettagliati.