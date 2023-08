MTG: la carta dell'Unico Anello è stata comprata da Post Malone per una cifra da capogiro

Lo scorso giugno i fan di Magic: The Gathering hanno accolto Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo, ultima espansione del popolare gioco di carte collezionabili che, come suggerisce il titolo, si ispira al romanzo fantasy di J. R. R. Tolkien. Nel corposo set, tra le potenti reliquie viste nell'iconica saga troviamo anche lui, l'Unico Anello, per il quale è stata realizzata un'esclusiva edizione limitata con numerazione '1 di 1'. Questa carta è stata trovata da un fortunatissimo giocatore il 30 giugno e, poche ore fa, è stata venduta ad un altro fan.

L'Unico Anello è nelle mani del cantante Post Malone

La rarissima carta era stata inclusa nelle buste Collector Booster in inglese: sulla copia '1 di 1' è raffigurata la stessa illustrazione che troviamo nelle altre versioni dell'Unico Anello, ma in questo caso parliamo di una carta foil premium con lamina d'oro in rilievo. Il 23 giugno, giorno del lancio dell'espansione, è dunque partita la caccia all'Unico Anello, con dozzine di content creator che hanno provato a 'sbustarla' aprendo centinaia di pacchetti in diretta su Twitch e su altre piattaforme.

Alla fine, è stato Brook Trafton a trovare la carta lo scorso 30 giugno. Un cimelio che, stando alle prime valutazioni, gli avrebbe fruttato almeno 2 milioni di dollari in caso di vendita. Sia chiaro, Trafton aveva deciso di rimanere anonimo onde evitare spiacevoli attenzioni e ha deciso di svelare la sua identità solo dopo aver trovato il giusto acquirente a cui cedere il suo tesoro.

Quell'acquirente, contro ogni aspettativa, è Post Malone. Classe '95, Austin Richard Post è un cantante e produttore discografico statunitense, una figura non particolarmente estranea al mondo 'nerd', avendo collaborato con The Pokémon Company in occasione del 25° anniversario dei famosi mostricciatoli - per il quale ha persino tenuto un concerto virtuale.

Sui social, Brook Trafton ha condiviso un video in cui assistiamo all'esatto momento in cui l'Unico Anello viene ceduto a Post Malone. "Questo è un sogno che si avvera", ha dichiarato Trafton in riferimento all'incontro con la celebrità e alla chiusura della vendita. "Gioco a MTG da quando ero bambino e ho pensato che, ovviamente, sarebbe stato fantastico tenere questa carta", racconta Trafton su Instagram. "[...] Ma per uno come me, essere in grado di venderla cambia la vita. Speravo davvero che andasse a qualcuno che l'avrebbe apprezzata quanto me".

This is my dream come true, meeting @PostMalone and him buying the One Ring card from me is literally a moment straight out of a fairytale. @PostMalone @wizards_magic you’ve changed my life. Things like this don’t happen to people like me. Forever grateful 🙏 ✨ #mtg #onering pic.twitter.com/VMBlDA1HdD — Brook Trafton (@BrookTrafton) August 1, 2023

Parlavamo di un valore stimato di 2 milioni di dollari, ma al momento non ci è dato sapere quanto avrebbe effettivamente sborsato Post. Nei commenti al video pubblicato da Brook Trafton, qualcuno parla di una vendita record da 2,6 milioni di dollari, una cifra fuori di testa. Ricordiamo che, poco più di un anno fa, lo stesso Post Malone aveva acquistato un'altra rara carta di Magic: The Gathering (quella del Black Lotus) spendendo la bellezza di 800.000 dollari.