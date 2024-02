MSI Claw: confermati i prezzi della nuova console portatile mostrata al CES

MSI Claw è la nuova console portatile per giocatori PC che abbiamo avuto modo di toccare con mano al recente CES di Las Vegas. Arriverà in tre differenti versioni, alimentate da CPU Intel Core Ultra 7 155H e Intel Core Ultra 5 135H. Adesso MSI conferma ufficialmente i prezzi che erano già circolati in fiera: la versione di base costerà $ 699,99 e sarà basata su Core Ultra 5 135H, con 16 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di spazio di archiviazione tramite unità PCIe Gen 4 M.2.

Le altre due versioni avranno prezzi rispettivamente di 749,99 e 799,99 dollari ed entrambe saranno dotate di CPU Core Ultra 7 155H, 16 GB di memoria LPDDR5 e 512 GB o 1 TB di spazio di archiviazione PCIe Gen 4 M.2. Non sembra quindi esserci una versione di MSI Claw con 32 GB di RAM, come inizialmente paventato.

Questi prezzi rendono MSI Claw leggermente più costosa di ASUS ROG Ally e di Lenovo Legion Go, a fronte però di prestazioni maggiori. Lo schermo 1080p da 7 pollici di MSI Claw, inoltre, supporta Variable Refresh Rate (VRR) all'interno del range di frequenze che va da 48 a 120 Hz. La nuova console portatile di MSI dovrebbe essere disponibile tra febbraio e marzo.

Naturalmente, uno degli aspetti più interessanti delle specifiche di MSI Claw riguarda i processori che verranno utilizzati, visto che verrà coinvolta l'ultima generazione di Intel Core. Ultra 7 155H è una CPU a 16 core/22 thread (6 P-core/10 E-core) con velocità di clock di picco di 4,8 GHz e con integrata una GPU dotata di 8 Xe-core. Quest'ultima componente dovrebbe garantire le performance grafiche richieste da una soluzione dedicata ai videogiochi come questa.

Core Ultra 5 135H, d'altro canto, è una CPU a 14 core/18 thread che velocità di clock fino a 4,6 GHz (4 P-core/10 E-core) e GPU con 7 Xe-core. La differenza prestazionale tra queste due CPU dovrebbe essere inferiore rispetto a quella che sussiste tra i SoC Ryzen Z1 e Z1 Extreme di AMD che troviamo nei due modelli di Asus ROG Ally disponibili.