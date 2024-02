MSI Claw arriva in Italia: preordini a partire dal 14 marzo, disponibilità a inizio aprile

MSI ha annunciato la disponibilità per l'Italia della Claw, la sua prima console portatile basata su Windows 11. Il dispositivo sarà disponibile a partire da inizio aprile in esclusiva presso MediaWorld al prezzo di 899 euro con custodia per il trasporto inclusa. Il preordine sarà attivo dal prossimo 14 marzo.

Un primo contatto con la MSI Claw lo abbiamo avuto al CES 2023, palco sul quale la console è stata presentata. A differenza delle proposte concorrenti come Steam Deck, ASUS ROG Ally o Lenovo Legion Go, la Claw è alimentata da un processore Intel Core Ultra 7 155H da 16 core (6 P-Core, 8 E-Core, 2 LP E-Core) affiancato da 16 GB di memoria RAM LPDDR5.

Naturalmente, a gestire il flusso video, ci pensa una scheda grafica Intel Arc Graphics con supporto a XeSS, ovvero la tecnologia di upscaling proprietaria di Intel. Sul frontale, sfoggia un display touchscreen Full HD da 7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz capace di adattarsi anche al gioco competitivo. Non è stata trascurata la connettività che vanta un chip Intel Killer BE1750 con supporto al Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

A completare la dotazione c'è una batteria da 53 Wh, la più capiente della categoria, che garantisce un'autonomia fino a 2 ore in gaming. Infine, non mancano alcune applicazioni esclusive che già i giocatori PC "tradizionali" hanno potuto apprezzare sulle loro macchine, quali MSI Center M e APP Player.

Nel primo caso, si tratta di una piattaforma che fornisce un accesso facile e intuitivo a tutte le impostazioni di base. APP Player, invece, rappresenta un'ottima soluzione per eseguire le applicazioni Android direttamente sulla Claw sfruttando a pieno le funzionalità del touchscreen.

Nel nostro paese, almeno per il momento, arriverà esclusivamente la configurazione riportata sopra. Tuttavia, MSI ha formulato diverse proposte, tra cui una di base che prevede un processore Intel Core Ultra 5 135H e 512 GB per l'archiviazione ad un prezzo che per gli Stati Uniti sarà pari a 699,99 dollari.