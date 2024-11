MSI Claw 7 AI+ e Claw 8 AI+: due diverse alternative con la stessa scheda tecnica

Mostrate al Computex di quest'anno, le nuove console portatili di MSI si apprestano a fare il loro debutto il prossimo mese. Ambedue equipaggiate con processori Intel Core Ultra Lunar Lake, per la nuova generazione MSI ha scelto di proporre due soluzioni: MSI Claw 8 AI+ ed MSI Claw 7 AI+.

Le due proposte si differenziano soprattutto per il display che, come suggerisce il nome, per la prima è da 8 pollici mentre per la seconda è da 7 pollici. Ambedue le unità, però, hanno una risoluzione di 1920 x 1080 pixel (Full HD) con refresh rate fino a 120 Hz.

In merito alle specifiche, al momento solo per il modello da 8 pollici sembrano confermate due diverse configurazioni. La top di gamma sarà dotata di un processore Intel Core Ultra 7 258V a 8 core affiancato da 32 GB di memoria RAM LPDDR5X-8533. La seconda, invece, di una CPU Intel Core Ultra 7 256V e 16 GB di memoria RAM.

La nuova Claw 7 AI+, invece, al momento è confermata solo nella configurazione top di gamma di cui sopra. Si tratta sostanzialmente della medesima console già disponibile con processore Meteor Lake, ma aggiornata con la nuova CPU della famiglia Lunar Lake con NPU integrata e 32 GB di memoria RAM.

Probabilmente, la scelta di proporre solo questa configurazione è dovuta alla presenza sul mercato del modello originale. Tuttavia, la nuova gamma di handheld può vantare la GPU Arc 140V con 8 Xe2-Core completi che dovrebbe garantire un interessante boost prestazionale. Ovviamente, il tutto andrà confermato alla prova dei fatti.

La soluzione da 8 pollici si presenta con il design visto al Computex, molto diverso rispetto a quello precedente e soprattutto dalle dimensioni più generose. Il peso è di 794 grammi, ma in compenso ospita una batteria da 80 Wh. Stando a quanto riportato nelle scorse ore su Amazon.com, la console, nella sua configurazione top di gamma, avrà un prezzo di 899 dollari e sarà disponibile dal 25 dicembre – data piuttosto inconsueta per il rilascio di un prodotto. Attualmente, però, la console risulta esaurita e la data di rilascio oscurata.

Infine, per quanto riguarda la variante da 7 pollici, sono state applicate modifiche minori come una seconda porta USB-C Thunderbolt 4 (come per MSI Claw 8 Ai+) e qualche piccola variazione all'ergonomia per rendere la console più confortevole da impugnare. La console era riportata, sempre su Amazon.com, al prezzo di 799 dollari, ma con disponibilità già dal 1° dicembre. In questo caso, mancano pochi giorni per una conferma (o una smentita) della data di rilascio.