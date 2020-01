MSI Aegit Ti5 e monitor Optix MEG381CQR da 38 pollici, gaming al top anche con HMI

ha dichiarato di essere il primo produttore per vendite nella fascia alta del mercato gaming. Non stupisce quindi che abbia scelto di puntare ulteriormente in questa particolare fascia di mercato, aggiungendo anche alcune novità, come ad esempionella progettazione del prodotto. Si tratta di un acronimo perumanachinenterface, che nell'implementazione MSI si concretizza in un piccolo schermo touch (integrato in entrambi i prodotti che andremo a descrivere), che permette di cambiare al volo diversi parametri. Nel monitor troviamo un controllo a manopola mentre nel desktop qualcosa che ricorda lo schermo OLED di uno smartwatch: con entrambi comunque i gamers potranno ottimizzare rapidamente le prestazioni.

MEG Aegis Ti5 è equipaggiato con processori Intel di ultima generazione (fino al Core i9) e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2080Ti. Da segnalare il sistema di raffreddamnto MSI Silent Storm Cooling 4: di fatto il case è progettato per separare le componenti più calde (CPU, VGA, SSD, alimentatore) in rispettivi settori/camere, al fine di ottimizzare i flussi di raffreddamento. Non manca la connettività cablata a 10Gbit e la compatibilità 5G, l'adozione di ben 3 SSD M.2, RAM fino a 128GB.

MSI esibisce questo "mostro" di fianco a un monitor alla sua altezza (costerà circa 2000 dollari...): stiamo parlando del modello Optix MEG381CQR, un 38 pollici IPS 21:9 curvo 2300R con risoluzione 3440x1440 pixel, frequenza di aggiornamento 144Hz, tempo di risposta 1ms. In immagine si noti il controllo a manopola e il display per il monitoraggio e le impostazioni al volo del sistema.