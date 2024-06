MSI, '50 sfumature di Claw' al Computex 2024 e la stupenda edizione limitata di Fallout 4

Al Computex in corso a Taipei abbiamo potuto ammirare tutte le novità relative a MSI Claw, la console portatile del produttore taiwanese e la prima alimentata dai processori Intel Core Ultra. Tante le novità, dal nuovo modello che integra la prossima generazione di processori Intel "Lunar Lake" all'edizione limitata dedicata a Fallout 4.

Partiamo proprio da quest'ultima che propone l'attuale modello di Claw, ma in una veste ispirata al gioco di ruolo post-apocalittico di Bethesda Softworks. Non possiamo negare che il design ha un fascino invidiabile. L'intera console presenta un'estetica ispirata alla Vault-Tec con i pulsanti azione che riprendono fedelmente i colori dell'interfaccia del Pip-Boy.

Per quanto riguarda le specifiche, invece, nulla cambia rispetto all'edizione standard. Claw è alimentata da un processore Intel Core Ultra 7 155H e sfrutta un display touchscreen IPS da 7 pollici con risoluzione Full HD (1920x1080 pixel) e un refresh rate di 120 Hz con supporto al VRR.

La console è dotata di un chip Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 con Bluetooth 5.4 per le reti senza fili. Gli stick analogici sfruttano un sensore magnetico Hall Effect che elimina il problema del drifting delle levette e interruttori meccanici per i tasti azione.

Alla fiera, però, abbiamo dato uno sguardo anche alla nuova versione dell'handled PC, MSI Claw 8 AI+. Non si tratta di una vera e propria nuova generazione, ma piuttosto di un aggiornamento nello stile di ROG Ally X che apporta diverse migliorie, tra cui una revisione del design.

Innanzitutto, la nuova Claw 8 AI+ ospita un display più grande da 8 pollici, mantenendo però le specifiche di quello attuale: IPS touchscreen, risoluzione Full HD, refresh rate di 120 Hz con supporto al VRR, 500 nits di luminosità tipica con una copertura dello spazio di colore sRGB del 100%.

La forma è più ergonomica, ma inevitabilmente cambiano le dimensioni che in questo caso diventano più generose. Questo ha dato spazio a sufficienza per integrare una batteria da 80 Wh, al pari della concorrente di casa ASUS. Tuttavia, la batteria maggiorata sarà opzionale per la proposta di MSI.

Mantenute le levette Hall Effect così come il sistema di raffreddamento Cooler Boost HyperFlow che, con due ventole e due heatpipe, dovrebbe consentire di massimizzare le prestazioni dell'hardware mantenendo temperature ottimali. Al momento, però, MSI non ha ancora condiviso prezzo e disponibilità del modello aggiornato.