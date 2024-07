Moza Vision GS, annunciato ufficialmente il nuovo volante premium con display circolare

Moza Racing, azienda cinese specializzata in periferiche per il sim racing, ha svelato il suo prodotto. MOZA Vision GS è un volante da installare sulle basi Moza e altre soluzioni compatibili, che offre alcune peculiarità come il display circolare e che promette di soddisfare anche i piloti virtuali più esigenti.

MOZA Vision GS Sim Racing Wheel si distingue immediatamente per il suo design audace: adotta un diametro di 310mm all'interno di una costruzione in alluminio aerospaziale e fibra di carbonio, materiali che garantiscono robustezza e leggerezza. L'impugnatura in microfibra assicura invece una presa salda e confortevole anche durante le sessioni di guida più intense.

MOZA Vision GS, ufficiale il nuovo volante da 310mm con display circolare

L'elemento che cattura subito l'attenzione è lo schermo LCD circolare da 2,85 pollici integrato al centro del volante. Questo display ad alta definizione, con una frequenza di aggiornamento di 60Hz, offre ai piloti la possibilità di visualizzare dati in tempo reale e personalizzare l'interfaccia secondo le proprie preferenze. Lo schermo è alimentato da un processore quad-core, pensato per garantire una resa grafica fluida e reattiva.

La personalizzazione è un tema ricorrente nel design dei volanti di fascia alta: questo modello, nello specifico, è dotato di 8 pulsanti a corsa ridotta retroilluminati RGB, completamente configurabili, e di un indicatore RPM con 10 LED ad alta luminosità. Il volante può essere personalizzato con combinazioni di colori (ben 16,7 milioni di colori), permettendo ai simracer di creare un setup visivo unico e funzionale alle proprie esigenze.

Sul lato dei controlli, Vision GS non lesina in opzioni. Oltre ai pulsanti menzionati, troviamo uno switch a 7 vie, un joystick universale, 3 encoder rotativi e 2 encoder a levetta. Il selettore a 7 vie funziona anche come pad direzionale, encoder rotativo e tasto tradizionale, aggiungendo ulteriore versatilità, consentendo ai piloti di accedere rapidamente a diverse funzioni durante la guida.

Il volante presenta anche paddle magnetici in fibra di carbonio forgiata, equipaggiati con sensori Hall senza contatto per offrire una precisione millimetrica e un'esperienza tattile di qualità. La funzione dual-clutch integrata permette di eseguire partenze precise senza pattinamenti, e cambi marcia rapidi. Il volante si connette naturalmente alle basi Moza, ma può essere connesso direttamente al PC attraverso l'adattatore universale dell'azienda. Tutte le personalizzazioni possono essere eseguite attraverso il software proprietario MOZA Pit House.

MOZA Vision GS Sim Racing Wheel si posiziona nella fascia alta del mercato dei volanti, con un prezzo in Europa di 829€.