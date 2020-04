MotoGP eSport, al Red Bull Ring vince Bagnaia: seconda gara più movimentata e divertente

Seconda gara virtuale del campionato MotoGP svolta in Austria sul circuito del Red Bull Ring, nel quale ha dominato il Ducatista Bagnaia davanti ad un altrettanto preciso Maverick Vinales, terzo Alex Marquez.

I tre piloti che sono saliti sul podio sono gli stessi della prima gara del Mugello, ma i nuovi partecipanti come Valentino Rossi e Danilo Petrucci hanno contribuito ad offrire una gara movimentata e divertente, con risultato ultimo di un evento meno abbottonato e più goliardico come solitamente avviene nei game party tra amici.

Bagnaia è stato l'unico dei piloti al via a non commettere nessun errore a differenza di Maverick Vinales che verso la fine della gara è incappato in caduta dando però inizio ad una serrata rimonta verso il primo posto, sfuggito per veramente poco.

Qui nel seguito l'ordine d'arrivo completo:

Clicca per ingrandire

Al momento nessuna informazione per un prossimo gran premio virtuale ma potrebbe tenersi un ulteriore evento in occasione del lancio del nuovo titolo MotoGP 20 di Milestone previsto per il prossimo 23 aprile; per eventuali novità vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale di MotoGP eSport ed quella di Sky Sport MotoGP.