Mortal Kombat sui dispositivi mobili con Onslaught

Warner Bros. Games ha annunciato Mortal Kombat: Onslaught, un nuovo gioco di ruolo per dispositivi mobili con personaggi collezionabili che uscirà in tutto il mondo nel 2023. Sviluppato e copubblicato da NetherRealm Studios (il team di sviluppo che si occupa della serie principale), Mortal Kombat: Onslaught sarà la prima esperienza di storia con video di qualità cinematografica del franchise realizzata esclusivamente per dispositivi mobile.

I giocatori dovranno formare una squadra di lottatori scelti da un'ampia gamma di personaggi e schierarli in enormi battaglie di gruppo in tempo reale per impedire a un'oscura e temibile minaccia di scatenare il caos nei regni.

Il titolo sarà il primo capitolo del franchise di Mortal Kombat realizzato per dispositivi mobile dall'uscita di Mortal Kombat Mobile, che ha fatto registrare oltre 150 milioni di installazioni ed è uno dei cinque picchiaduro più scaricati su iOS e Android. Questo mese Mortal Kombat festeggia anche un traguardo importante: il suo trentesimo anniversario.

Per essere sempre aggiornati su tutte le novità relative a Mortal Kombat: Onslaught è già possibile iscriversi collegandosi al sito onslaught.mortalkombat.com.