Morbo di Mezz'inverno: primo evento a tempo limitato in Diablo IV

I giocatori di Diablo IV avranno notato nella schermata di gioco principale la scritta relativa a Morbo di Mezz'inverno. Si tratta del primo evento a tempo limitato che inizierà il 12 dicembre. È stato mostrato, insieme al prossimo Mattatoio di Zir, nell'ultima "Chiacchierata intorno al fuoco", un appuntamento fisso in cui i dirigenti di Blizzard aggiornano la community sulle ultime novità di Diablo IV.

In Morbo di Mezz'invero, i giocatori potranno farsi acclamare durante Mezz'inverno sconfiggendo nuovi mostri, completando missioni e avanzando nell'evento. Potranno anche decorare la Piazza di Mezz'inverno con i loro sanguinosi trofei per portare speranza agli abitanti delle Vette Frantumate. Bisognerà fare attenzione, però, perché una pericolosa creatura nota come l'Orrore dal Manto Rosso si aggirerà con i suoi Demoni Appestati.

Una settimana prima, il 5 dicembre, arriverà il Mattatoio di Zir. Questa spedizione principale di fine gioco darà 10 minuti per far fuori tutti i nemici e sconfiggere i fedeli Cercatori di Sangue di Sire Zir. Dopo aver trionfato, i giocatori potranno discendere più in profondità nel Mattatoio, ma ogni nuovo grado rappresenterà una sfida sempre più impegnativa. Il Glifo Lacrime di Sangue sarà essenziale per sconfiggere le svariate mostruosità che si celano nel Mattatoio. Durante la diretta sono stati mostrati i nuovi contenuti di gioco del Mattatoio di Zir, mentre in questo blog post trovate ulteriori informazioni.

Durante la chiacchierata, si è parlato anche di nuovi oggetti in arrivo in Diablo IV. Basati sui feedback della community, sono pianificati per essere pubblicati con la quarta Stagione in arrivo l'anno prossimo (ora è in corso la seconda stagione), per cui verranno condivise maggiori informazioni in futuro.