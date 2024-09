Monster Hunter Wilds: dallo State of Play arriva la data d'uscita e un nuovo trailer

Allo State of Play tenuto ieri sera da Sony non è mancata Capcom, la quale ha portato interessanti novità in merito a Monster Hunter: Wilds, il prossimo capitolo della saga visto per la prima volta ai The Game Awards 2023. La prima è indubbiamente il trailer che fornisce una prima idea su cosa aspettarci dal nuovo titolo della serie.

Il filmato presenta i personaggi, le nuove creature e le ambientazioni che sfoggiano un comparto tecnico di alto livello. Inoltre, ritorna una delle attività più amate dai fan, la pesca, che stando al trailer sarà decisamente più adrenalinica rispetto a quanto eravamo abituati.

Tuttavia, pare che Capcom si sia tenuta qualche succosa novità per il Tokyo Games Show 2024. Il publisher, infatti, sarà presente alla fiera ed ha già anticipato che ulteriori dettagli sul nuovo Monster Hunter: Wilds saranno svelati alla fine di questo mese.

Nel frattempo, però, abbiamo finalmente la data d'uscita: il gioco sarà disponibile dal 28 febbraio 2025 per PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5. Sarà disponibile in tre edizioni: Standard, Deluxe Edition e Premium Deluxe Edition al prezzo rispettivamente di 80 euro, 100 euro e 120 euro.