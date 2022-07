Mojang: Minecraft non avrà mai degli NFT

Mojang esclude la presenta di token non fungibili (NFT) in Minecraft. Lo ha fatto con un post sul proprio blog nel quale non solo esclude la presenza di NFT ufficiali in Minecraft, ma soprattutto avverte i giocatori circa l'utilizzo di oggetti di gioco comprati da terze parti e che integrano NFT.

Alcune aziende di terze parti, infatti, stanno cercando di utilizzare Minecraft come base per creare e distribuire NFT, i quali possono essere ottenuti giocando o tramite l'acquisto con valuta reale. Mojang sostiene che gli NFT di terze parti "potrebbero non essere affidabili e potrebbero ritorcersi contro i giocatori che li acquistano".

Lo sviluppatore, inoltre, cita casi di vendite fraudolente e prezzi artificialmente gonfiati dei beni digitali e afferma che la rarità o l'esclusività in Minecraft è in contrasto con la filosofia inclusiva da sempre alla base del gioco sandbox. "I modelli incentrati sulla scarsità e che favoriscono l'esclusione sono in contrasto con lo spirito di Minecraft" si legge nel post.

"Per garantire che i giocatori di Minecraft abbiano un'esperienza sicura e inclusiva, le tecnologie blockchain non possono essere integrate all'interno delle nostre applicazioni client e server né possono essere utilizzate per creare NFT associati a qualsiasi contenuto di gioco, inclusi mondi, skin, oggetti persona o altre mod" leggiamo ancora. "Presteremo inoltre molta attenzione a come la tecnologia blockchain si è evoluta nel tempo per garantire che i principi di cui sopra siano rispettati e valuteremo in futuro se consentirà esperienze più sicure o altre applicazioni pratiche e inclusive nei giochi. Tuttavia, al momento non abbiamo in programma di implementare la tecnologia blockchain in Minecraft".

Paradossalmente, però, nonostante la chiara presa di posizione contraria agli NFT in Minecraft, su Twitter Mojang ha ricevuto molte critiche da parte dei suoi stessi giocatori. Limitandosi evidentemente a leggere solamente il titolo del post, hanno cominciato ad accusare Mojang di stare valutando l'introduzione degli NFT, che rimangono comunque tendenzialmente osteggiati da parte di quasi tutte le community gaming. Gli utenti che non hanno letto a fondo la dichiarazione dell'azienda, infatti, hanno espresso preoccupazione per l'arrivo degli NFT ufficiali di Minecraft. Ma, evidentemente, le cose non stanno così.