Minecraft: speedrunner completa il gioco in 12 minuti, senza mai utilizzare glitch

È uno dei sandbox più amati di sempre, nonché il gioco che ha permesso ai giocatori di scatenare al massimo la propria creatività per dare vita a nuovi, sconfinati mondi virtuali. Tocca però ricordarsi che Minecraft nasce anche come un gioco d'avventura, in cui è possibile sfidare mostruose creature e persino un colossale boss finale.

Da anni gli speedrunner si dilettano nel completamento della "storia" di Minecraft, nel tentativo di raggiungere il vero finale del gioco nel minor tempo possibile. L'ultima impresa vede protagonista TwoLetterName, un runner relativamente sconosciuto che ha infranto il record mondiale per ben due volte - in meno di un giorno!

Minecraft: il record mondiale è stato battuto per due volte in 12 ore



Quello di TwoLetterMan non è un nome particolarmente noto nel mondo degli speedrunner. Eppure, l'underdog australiano ha appena conquistato il record mondiale nella categoria "Any% Glitchless" di Minecraft 1.16, la quale prevede il completamento di una classica run senza l'utilizzo di alcun exploit. È con ogni probabilità una delle sfide più ardue, ma anche quella più popolare tra i runner che si dedicano ogni giorno al titolo di Mojang.

Il precedente record apparteneva a Illumina, runner che aveva raggiunto il finale di Minecraft in 13 minuti e 53 secondi. Per l'intera community rappresentava un record senza precedenti: nessun runner era riuscito a scendere sotto la soglia dei 14 minuti, neanche con l'aiuto della schermata di debug, strumento di cui Illumina non si è mai servito.

Ci pensa dunque il meno popolare TwoLetterMan a stupire tutti. Il 24 febbraio, il giocatore australiano ha caricato la propria run sul portale su Speedrun.com, registrando un tempo record di 13 minuti e 52 secondi ; il runner aveva già superato Illumina.

L'impresa più incredibile arriva però poche ore dopo. Non contento di aver ottenuto il nuovo primato con un solo secondo di scarto, TwoLetterMan si è nuovamente catapultato in quel di Minecraft per provare a battere il suo stesso tempo. Dopo la sconfitta dell'Ender Dragon - il boss finale del gioco - la schermata del runner segnava un tempo di 12 minuti e 9 secondi.

Il filmato che immortala la run del record mondiale ha un che di ipnotico: lo speedrunner procede con la raccolta delle risorse essenziali per raggiungere il Nether, dove potrà raccogliere ulteriori materiali che gli spalancheranno le porte - o meglio, i portali - della dimensione nota come The End. Una simile impresa può essere raggiunta solo con una conoscenza approfondita di Minecraft e del suo mondo di gioco e, naturalmente, con una memoria infallibile.

Considerando che, fino a qualche mese fa, scendere sotto i 20 minuti era considerato impossibile, aspettiamoci ulteriori colpi di scena dal mondo degli speedrunner.