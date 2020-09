Minecraft si aggiorna su PS4: in arrivo il supporto a PlayStation VR

Il sandbox di Mojang continua a ricevere tanti nuovi contenuti, sia su PC che su console. Dopo aver accolto il supporto al ray tracing sulla piattaforma 'master race', Minecraft si aggiorna anche su PS4 per abbracciare una volta per tutte la virtual reality: molto presto i giocatori potranno utilizzare PlayStation VR per immergersi nello sconfinato mondo a cubetti.

Minecraft VR in arrivo su PlayStation 4 entro fine settembre

L'annuncio arriva direttamente dal PlayStation Blog, con un post firmato da Rog Carpenter. Come spiega l'Executive Producer di Mojang Studios, l'implementazione della formula VR era già in programma dalla release della versione Bedrock su PS4; Sony aveva già dato il via libera, ma la software house di Minecraft non era ancora pronta.

Il supporto a PlayStation VR - la periferica di realtà virtuale del colosso nipponico - verrà introdotto tramite un semplice aggiornamento della versione standard di Minecraft. "Tutti gli utenti che possiedono Minecraft per PlayStation 4 otterranno automaticamente la patch. Scaricando la patch, potrai accedere alla nuova funzionalità VR di Minecraft. Naturalmente, per giocare in realtà virtuale è necessario possedere PS VR".

L'esperienza offerta da Minecraft x PlayStation VR vedrà alla base lo stesso gameplay e i medesimi contenuti del gioco originale, con la sola aggiunta di nuove impostazioni con cui regolare il grado d'immersività in-game. Nella versione VR di Minecraft sarà possibile scegliere tra due distinte modalità: Immersive e Living Room; in entrambi i casi sarà necessario un controller DualShock 4 per muoversi all'interno del mondo di gioco.

La versione VR di Minecraft è stata sviluppata in collaborazione con SkyBox Labs, con il supporto di Sony. "L'esperienza di Minecraft x PS VR è basata sulla tecnologia Minecraft VR che abbiamo sviluppato per altre piattaforme VR alcuni anni fa. Il team di SkyBox Labs è partito da questa tecnologia e l'ha completamente trasformata per ottimizzarla per PS VR. E, naturalmente, i nostri amici di Sony ci hanno sempre affiancato a ogni passo, perché alla fine conoscono il loro sistema meglio di noi".

Il lancio della patch di Minecraft VR è previsto per questo mese. Ricordiamo che l'aggiornamento potrà essere scaricato da tutti i possessori di Minecraft su PS4, senza costi aggiuntivi.