Minecraft RTX: da un team italiano una fedele riproduzione del Colosseo di Roma

Per celebrare il lancio di Minecraft con RTX, NVIDIA ha deciso di rilasciare 2 nuovi mondi, arrivando così ad un totale di 15 mappe. Il primo tra i mondi rilasciati e disponibili sul marketplace di Minecraft è una fedele ricreazione del maestoso Colosseo di Roma, rinominato per l’occasione “Colosseum RTX”.

Questa nuova mappa è stata realizzata da, un team di builder completamente italiano che negli ultimi sei mesi ha lavorato con NVIDIA per realizzare una mappa in grado di riprodurre fedelmente l’opera architettonica simbolo del nostro paese. Il team BANV si occupa principalmente di riprodurre edifici di interesse storico su Minecraft anche per scopi educativi, e per questo il mondo Colosseum RTX è stato sviluppato con l’idea di mostrare il monumento per come appariva quando era all’apice della propria gloria. La struttura esterna è stata accuratamente riprodotta, mentre nelle sezioni interne il team ha dato sfogo alla propria creatività, proponendo diversi ambienti in grado di mettere in forte risalto le caratteristiche del

Al progetto ha collaborato anche AIV – Accademia Italiana Videogiochi, la quale ha lavorato ad un texture pack RTX dedicato rilavorando più di 100 blocchi presenti in Minecraft.