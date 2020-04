Minecraft RTX Beta sarà disponibile dal 16 aprile

Minecraft RTX sarà disponibile nel corso della giornata di giovedì 16 aprile, secondo un annuncio di NVIDIA. Si tratta della versione del popolare gioco di costruzione con supporto alla tecnologia di Ray Tracing, disponibile con le schede della famiglia GeForce RTX. Dopo aver lanciato il gioco, nella sezione marketplace saranno disponibili le varie mappe RTX scaricabili.

NVIDIA ha coinvolto alcuni tra i più popolari, fornendo loro istruzioni per realizzare mappe con materiali soggetti alla fisica compatibili con il Ray Tracing. Di seguito le sei mappe RTX che saranno disponibili gratuitamente al lancio di Minecraft RTX Beta.

La "magia" di Minecraft in Ray Tracing è dovuta al nuovo sistema di materiali basati sulla fisica. Mentre i materiali standard di Minecraft si caratterizzano per due proprietà, colore e opacità, Minecraft RTX vanta sei proprietà per ciascun materiale. I raggi di luce quindi rifletteranno sui materiali in maniera differente a seconda se sono metallici o meno e a seconda dei loro livelli di emissività e rugosità.

Minecraft RTX supporterà anche la tecnologia DLSS 2.0 di NVIDIA che applica l'anti-aliasing senza compromessi in termini di prestazioni usando l'intelligenza artificiale e la parte hardware delle GPU GeForce RTX adibita ad essa, ovvero i Tensor Core.