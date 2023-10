Minecraft nella storia: superate le 300 milioni di copie vendute! Più di Star Wars e Thriller

Il celebre videogiocoha recentemente raggiunto l'incredibile traguardo diin tutto il mondo. Un risultato straordinario che consolida ulteriormente il titolo di videogioco, dunque non solo ludico.

Sviluppato dalla software house svedese Mojang Studios e pubblicato per la prima volta nel 2009, Minecraft permette ai giocatori di esplorare un open world generato proceduralmente, estrarre materie prime e costruire strutture ed edifici utilizzando cubi testualizzati. La sua formula di gioco sandbox, la grafica pixellosa rétro e le possibilità pressoché illimitate di creazione e modifica del mondo di gioco ne hanno decretato fin da subito il successo.

Il successo di Minecraft: per distacco il gioco più venduto della storia

Come annunciato durante l'evento Minecraft Live 2023, questo simulatore di costruzioni 3D ha venduto ad oggi ben 300 milioni di copie su tutte le piattaforme su cui è stato pubblicato: PC, console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, dispositivi mobili iOS e Android. Un risultato che va ben oltre le più rosee aspettative e che conferma come Minecraft abbia saputo appassionare intere generazioni di videogiocatori.

Basti pensare che il secondo videogioco più venduto di sempre, Grand Theft Auto V, si ferma a 'soli' 185 milioni di copie vendute. Un diverso di oltre 100 milioni che testimonia quanto il titolo Mojang abbia letteralmente dominato il mercato videoludico globale negli ultimi anni. Merito soprattutto del suo gameplay versatile e della possibilità di poterlo giocare da soli o online assieme ad amici, rendendolo adatto sia ai casual gamer che ai pro-player più competitivi.

In soli 14 anni di vita, Minecraft è così entrato di diritto nell'olimpo dei media entertainment più di successo nella storia, superando vendite di colossi della musica come Thriller di Michael Jackson o della cinematografia come Star Wars.