Minecraft disponibile per Chromebook, ecco i requisiti aggiornati

Mojang ha ufficialmente rilasciato Minecraft: Bedrock Edition per i dispositivi basati su Chrome OS. Dopo un periodo di accesso anticipato utile a valutarne le prestazioni, il titolo è ora disponibile al prezzo di circa 20 euro per tutti gli utenti Chromebook. Nel caso, però, si fosse già in possesso della versione Android, è possibile acquistare il titolo come aggiornamento per circa 13 euro.

Un aspetto interessante riguarda il cross-play che consentirà agli utenti Chrome OS di giocare con i propri amici su PC Windows, console e naturalmente smartphone Android. Lo sviluppatore ha anche aggiornato i requisiti minimi e consigliati che, secondo Google, consentono di accedere al titolo con qualsiasi Chromebook rilasciato negli ultimi tre anni.

I nuovi requisiti minimi prevedono:

Chrome OS 111

Architettura del sistema a 64 bit

Processore AMD A4-9120C, Intel Celeron N4000, Intel 3865U, Intel Core i3-7130U, Intel Core m3-8100Y, Mediatek Kompanio 500 (MT8183), Qualcomm SC7180 o superiori

4GB di memoria RAM

Almeno 1 GB di spazio libero per l'archiviazione dei file di gioco

La versione Chromebook di Minecraft: Bedrock Edition, infine, include anche la nuova espansione Trails and Tails che aggiunge diversi nuovi contenuti, tra cui la capacità di cavalcare un cammello. Per ulteriori informazioni sui dispositivi supportati e su come accedere al gioco di Mojang da Chrome OS vi rimandiamo direttamente alla pagina ufficiale di supporto.