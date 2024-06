Minecraft arriverà finalmente anche su PlayStation 5 con una versione nativa

Fino a oggi per poter giocare Minecraft su PlayStation 5 i giocatori dovevano optare per l'acquisto della versione PS4 e poi usare la retrocompatibilità. Una carenza non da poco per un gioco che, soprattutto in passato, è diventato un fenomeno popolare, coinvolgendo sia l'utenza più giovane che quella meno giovane.

Ora, Microsoft e Mojang Studios hanno finalmente confermato ufficialmente che una versione nativa di Minecraft per PlayStation 5 è in fase di sviluppo. Non solo, una versione preview è già disponibile, e produttori e sviluppatori invogliano i fan a provarla per rintracciare eventuali bug, fornire feedback e cercare di migliorare il gioco.

Per raggiungere la versione preview bisogna lanciare Minecraft per PS4 su PS5 e raggiungere il menù delle impostazioni, dove i fan vedranno l'opzione "Preview". Il multiplayer è disponibile in questa versione di Minecraft, ma solo tra possessori di console PlayStation, quindi solo tra chi ha PS4 e PS5. Il feedback agli sviluppatori, inoltre, può essere inviato seguendo il link che trovate in questo stesso articolo.

Una versione di Minecraft nativa per PS5 consente di sfruttare pienamente l'hardware della console di Sony. La preview, d'altronde, non è ancora paragonabile a una versione definitiva: tra le altre cose, non permette l'accesso al Minecraft Store.

Nel 2014, Microsoft ha acquisito Mojang Studios e i diritti di Minecraft per 2,5 miliardi di dollari. Da allora, il gioco ha continuato a crescere in popolarità e ha ricevuto numerosi aggiornamenti, espansioni e adattamenti per diverse piattaforme, inclusi PC, console e dispositivi mobili.

Minecraft è diventato uno dei videogiochi più venduti di tutti i tempi, con una vasta comunità di giocatori e un impatto significativo sulla cultura dei videogiochi e sulla creatività digitale.