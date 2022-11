[HWUVIDEO="3322"]Milan Games Week & Cartoomics 2022 da record! Lenovo Legion, AVM FRITZ!Box e MEDION Erazer tra i protagonisti[/HWUVIDEO]

Il Games Week & Cartoomics che si è svolto nel fine settimana a Milano si è confermato un punto di riferimento per l'intero settore della tecnologia, che nel gaming vede sempre una valvola di sfogo fondamentale. Rispetto a qualche anno fa è meno un evento dedicato alla presentazione di nuovi titoli, mentre si concentra sempre più sul mondo dell'intrattenimento in generale, dove gli appassionati possono incontrare fisicamente i protagonisti del settore.

L'edizione 2022 ha visto una partecipazione di oltre 105mila appassionati che hanno popolato i padiglioni di Fiera Milano Rho per un evento unico, da record, arricchito da un palinsesto in grado di unire tutte le anime della kermesse: dai videogiochi ai boardgame, dall’esport ai fumetti, senza dimenticare i cosplay e la musica.

Quest’anno per la prima volta l’evento ha occupato ben 4 padiglioni del polo fieristico milanese (8-12-16-20), offrendo molto più spazio ad adulti e bambini mossi dalle loro passioni nerd e geek, attratti da una mole di special guest, mostre e tornei. Ben due i padiglioni (16-20) consacrati ai videogame, all’ esport e ai tantissimi creator, streamer e influencer protagonisti dell’evento. Più di 5mila mq sono stati del tutto dedicati al gaming con centinaia di postazioni di gioco tra Nintendo, Sony Interactive Entertainment Italia (PlayStation), Bandai Namco e molti altri ancora.

Fra i vari protagonisti, il nostro Vittorio Manti ha avuto modo di incontrare Lenovo Legion, il brand del produttore cinese dedicato proprio al gaming; AVM FRITZ!Box, la famosa azienda tedesca esperta in soluzioni di connettività che da tempo si dedica anche al gaming e che non si perde più un'edizione del MGW, e MEDION Erazer, con il suo progetto speciale che ha visto un truck itinerante per l'Europa per mostrare l'hardware di questa azienda proveniente dalla Germania.

Lenovo ci ha parlato de lle nuove strategie dell'azienda sui PC gamer. Lenovo con Legion vuole arrivare al consumatore con una strategia semplice, quella di offrire i prodotti giusto nelle mani dei gamer. L'azienda sta lavorando su due tipi di gamer: quelli che vogliono alte performance e quelli che vogliono un prodotto finale bilanciato. John Miedema, responsabile di Lenovo di tutti i PC gaming, ha infine spiegato come il gap tra le prestazioni di un computer desktop e quelle di un notebook si sia fortemente assottigliato nel corso degli anni.

Succesivamente siamo passati da AVM, che ha spiegato la sua offerta di networking per i gamer. La soluzione FRITZ! offre avanzate soluzioni per la prioritizzazione del traffico in modo da indirizzare le risorse di rete prima ai dispositivi di gioco, grazie al sistema operativo proprietario FRITZ!OS. Per una maggiore copertura all'interno di case ampie o su più piani, FRITZ offre funzionalità mesh di FRITZ! AVM che grazie ai loro ripetitori emanano il segnale in modo ottimale in tutto lo spazio della casa.

Infine siamo passati dal truck di Erazer, con il quale l'azienda sta attraversando tutta l'Europa. MEDION Erazer, rappresenta un progetto importante per diventare un ebrand grazie a partnership importanti come Intel. Su Euronics e Amazon è possibile trovare il MEDION erazer Major X10, un notebook gaming con scheda grafica Intel Arc.