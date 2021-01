Microsoft: Xbox spinge i conti, ma la disponibilità delle nuove console resterà limitata

Microsoft ha chiuso il secondo trimestre fiscale mettendo a segno una crescita del fatturato del 17% a 43,08 miliardi, con un utile di 15,5 miliardi di dollari (+33%). La casa di Redmond viene da una serie di trimestri molto positivi, spinta dal cloud di Azure e non solo. Il debutto delle nuove console Xbox Series X|S a novembre ha avuto un chiaro impatto sui conti, con un aumento delle vendite hardware dell'86%, nonché un +40% per quanto riguarda contenuti e servizi legati al gaming.

Purtroppo, Microsoft non ha diffuso il dettaglio delle vendite delle due nuove console, ma ha ribadito che si tratta del lancio di maggior successo nel primo mese di disponibilità da quando opera nel settore delle console. La casa di Redmond ha annunciato di aver raggiunto 100 milioni di utenti Xbox Live attivi e 18 milioni di abbonati mensili a Xbox Game Pass, con una crescita di 3 milioni dal settembre scorso. Xbox Game Pass sta riscuotendo sempre più successo se si tiene conto che nell'aprile scorso gli abbonati erano 10 milioni.

Nel complesso il fatturato gaming di Microsoft è salito del 51% nel primo trimestre, toccando per la prima volta i 5 miliardi di dollari. I numeri potrebbero essere più alti, se solo Microsoft riuscisse a rispondere a una domanda che supera le capacità produttive attuali delle nuove console. Amy Hood, direttrice finanziaria di Microsoft, ha affermato che la disponibilità di Xbox Series X|S resterà limitata nel prossimo trimestre, ma di fatto possiamo pensare che il problema si protrarrà almeno fino a metà come fatto intendere anche dal partner AMD.

Per quanto riguarda il resto dei dati finanziari di Microsoft, buoni segnali anche dai prodotti Surface che hanno superato per la prima volta vendite per 2 miliardi di dollari e da LinkedIn, con fatturato in crescita del 23% grazie alla ripresa della pubblicità (+50%).