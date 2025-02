Microsoft rimanda Fable al 2026: uscita in contemporanea su Xbox e PlayStation?

Microsoft ha confermato il rinvio di Fable al 2026. Non ha chiarito le ragioni dietro questa scelta, ma secondo il leaker NateTheHate sarebbe per permettere agli sviluppatori di preparare il rilascio in contemporanea su Xbox Series X|S e PS5

Durante l'ultimo podcast di Xbox, il capo dei Microsoft Games Studios Craig Duncan ha confermato il rinvio al 2026 di Fable. Seppur non sia una notizia piacevole, chi attendeva il gioco può consolarsi guardando gli sprazzi di gameplay della versione pre-alpha condivisi dallo studio.

Durante l'intervista, Duncan ha spiegato che, in accordo con Playground Games, ha preferito concedere più tempo al gioco e, per quanto questo possa deludere i fan, l'attesa "ne varrà la pena". Non possiamo negare che quanto mostrato durante il podcast si preannuncia come il più grande progetto per il franchise di Fable.

Tuttavia, Craig non ha esposto le ragioni dietro il ritardo. Secondo il leaker NateTheHate, Microsoft sarebbe intenzionata a rilasciare il gioco in contemporanea su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC. Altri ritengono che al Day 1 potrebbe essere disponibile perfino su Nintendo Switch 2, anche se questa versione non è mai stata confermata.

Al contrario, il porting per PS5 è stato confermato e l'uscita è stata fissata al 2026, l'anno successivo rispetto al rilascio per le piattaforme di Microsoft (Xbox e PC). Il gioco, quindi, sarebbe stato un'esclusiva temporale come lo è Indiana Jones e l'antico Cerchio che arriverà su PlayStation solo in primavera.

Allo stesso tempo, però, Microsoft appare piuttosto incerta sul periodo che deve intercorrere tra il rilascio sull'una e l'altra piattaforma e sempre più propensa ad agire come qualsiasi altro publisher multipiattaforma, tentando di capitalizzare il maggior numero di utenti possibile da subito.

"Quando se n'è parlato a dicembre, Fable aveva il rilascio fissato per il 2025. Se dovessi fare un'ipotesi sul rinvio, magari è per dare del tempo extra agli sviluppatori per preparare e rifinire la versione PS5 affinché possa uscire al Day 1 insieme a quelle Xbox e PC" ha scritto NateTheHate sul forum di ResetEra.

Chiaramente, non vi è nulla di confermato e si tratta per ora di mere speculazioni. Non possiamo escludere che Microsoft abbia rimandato il gioco semplicemente per evitare lo scontro con GTA VI previsto per l'autunno di quest'anno. In ogni caso, non dovremmo aspettare molto prima che Microsoft fornisca ulteriori informazioni anche in merito all'uscita sull'ammiraglia di Sony.