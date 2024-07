Microsoft produrrà un'altra console dopo Xbox Series X?

Qualche considerazione sull'impegno futuro di Microsoft nel settore dei videogiochi e sull'andamento generale dell'industria, in vista di una possibile (ma assolutamente non certa) nuova Xbox.

Negli ultimi tempi, le strategie di Microsoft nel settore videoludico hanno sollevato una domanda cruciale: ci sarà un'altra console dopo Xbox Series X? L'azienda sembra orientata verso un futuro dove prevale il gioco digitale e dove il panorama delle console tradizionali apparirà notevolmente cambiato.

In realtà è ormai da qualche anno che si dice che l'ultima console Xbox rilasciata da Microsoft sarà anche l'ultima. Una previsione che è stata prontamente disillusa, se è vero che Microsoft è ancora impegnata a seguire le orme di PlayStation anche con i propri hardware. Con Sony che ha rilasciato una PlayStation 5 Slim e si appresta a introdurre una PlayStation 5 Pro, tuttavia, sembra che Microsoft non sia intenzionata, questa volta, a replicare (lo aveva fatto nella generazione precedente con Xbox One X e One S).

La casa di Redmond ha sempre faticato a eguagliare i traguardi di vendita delle PlayStation, in particolar modo in alcuni mercati, come quello Europeo e quello Orientale. Ha tentato a più riprese di sfondare con i propri hardware, ma sostanzialmente non c'è riuscita, con alcune debacle non indifferenti. In un settore videoludico che è più complesso rispetto a una volta, dove prevalgono i GaaS e i free-to-play, e dove la capacità computazionale non è più l'elemento trainante, Microsoft potrebbe definitivamente spostare le proprie attenzioni sui servizi digitali.

Strategia digitale e prezzi in aumento

L’aumento dei prezzi del Game Pass e l’introduzione di bundle che permettono di giocare ai titoli Game Pass direttamente sul televisore, senza necessità di una console, segnano una deviazione nelle priorità di Microsoft. L'azienda ha lanciato un supporto specifico per utilizzare il Game Pass con un televisore senza dover possedere una console sia per quanto riguarda le Fire TV Stick di Amazon che per i televisori Samsung, indicativo di un focus crescente sul cloud gaming e sullo streaming dei giochi. Questo cambiamento potrebbe suggerire che Microsoft vede il futuro del gaming lontano dall'hardware tradizionale, e che punterà invece su un ecosistema interamente digitale.

Inoltre, Microsoft ha iniziato a pubblicare giochi anche su piattaforme concorrenti come PlayStation. Questa scelta non solo amplia la base di giocatori per i titoli di Microsoft, ma potrebbe anche essere vista come un segnale di minor interesse nel legare i giochi esclusivamente al proprio hardware. Se i giochi di punta sono disponibili su diverse piattaforme, il bisogno di acquistare una console specifica si riduce, spingendo ulteriormente verso un modello di business basato sui servizi.

Anche Sony del resto ha fatto aperture ragguardevoli in tal senso. I suoi recenti titoli GaaS come Helldivers 2 e Concord sono usciti già al lancio sia su PC che su console, mentre i suoi titoli principali single player supportati da faraonici investimenti sono approdati anche su PC, come nel caso di Horizon Zero Dawn e Forbidden West, Days Gone, The Last of Us Parte 1, Marvel's Spider-Man, solo per citarne alcuni. Segni inequivocabili che il mercato sta cambiando, e non solo per Xbox, e che i giocatori non sono più legati alla piattaforma come un tempo.

Competizione delle console portatili

Nel frattempo, il mercato delle console portatili sta vivendo un momento di grande successo con dispositivi come Steam Deck, ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go e MSI Claw. Questi dispositivi offrono un'esperienza di gioco di alta qualità e la possibilità di giocare ovunque, perché rispondono a una domanda crescente di flessibilità e portabilità. Microsoft potrebbe vedere questa tendenza come un ulteriore incentivo a concentrarsi su servizi che possano essere accessibili da una varietà di dispositivi, piuttosto che competere direttamente con nuove console hardware.

Allo stesso tempo, potrebbe progettare una prossima Xbox sotto forma di console portatile, e non più come sistema desktop come siamo stati abituati fino a oggi. In altri termini, la casa di Redmond in questo scenario seguirebbe la strada tracciata da Nintendo con Switch, e lascerebbe a Sony il monopolio di un settore console che si fa sempre più striminzito.

L'acquisizione di Activision Blizzard per 68,7 miliardi di dollari è un altro enorme fattore. Microsoft non ha dovuto affrontare complicazioni solamente dal punto di vista della reticenza delle organizzazioni antitrust, ma si ha la sensazione che la dirigenza non sia soddisfatta della resa economica dovuta all'investimento, perlomeno in questa prima fase iniziale. Né Activision Blizzard né Bethesda Softworks, ovvero, starebbero apportando i benefici economici sperati, e anzi queste operazioni tenderebbero a tradursi in un grosso sperpero di risorse.

Può essere congenito all'operazione un riassestamento, ma i licenziamenti che Microsoft sta attuando, non solo per la parte gaming ma per il gruppo nel suo insieme, sembrano scuotere le fondamenta di un'organizzazione che deve adattarsi a una realtà molto diversa dal mondo della tecnologia che abbiamo conosciuto fino a oggi.