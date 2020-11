Microsoft: perché abbiamo realizzato Xbox Series S? Per contrastare Sony

Tra le due compagnie che hanno inaugurato la nuova generazione di console, Microsoft è quella che, con ogni probabilità, ha adottato la strategia più audace.

Mentre Sony si è focalizzata sullo sviluppo di un'unica, potente macchina, la rivale statunitense ha lanciato Xbox Series X e la meno performante Series S, che dalla sua può però vantare un prezzo estremamente competitivo. È grazie a quest'ultima che il brand Xbox può raggiungere un pubblico più ampio, almeno secondo i piani del team guidato da Phil Spencer.

Xbox Series S: l'asso nella manica di Microsoft

Rispetto alla già acclamata Xbox Series X la piccola Series S può garantire meno potenza, ma è comunque in grado di soddisfare le esigenze dei giocatori assetati di next-gen. Va considerato poi il 'gap' swl prezzo di vendita: ci sono 200 euro di differenza tra Series X (499€) e Series S (299€). Il dubbio tuttavia permane: perché Microsoft avrebbe dovuto lanciare due nuove console?

La risposta arriva direttamente da Phil Spencer, responsabile della divisione gaming di Microsoft, che in un'intervista concessa a The Verge ha commentato il lancio delle nuove piattaforme e il futuro dei relativi giochi. Il boss di Xbox ha dunque spiegato che una console entry level come Xbox Series S avrebbe permesso alla sua compagnia di allargare il bacino di utenza, consentendo a più persone di abbracciare la next-gen senza dover necessariamente spendere troppo.

Lo stesso Spencer ha rivelato che alcuni dei suoi colleghi nutrivano dubbi circa il successo di Series S, ma c'era una ragione specifica per cui valeva la pena correre il rischio: Sony. Secondo le previsioni di Microsoft, con PS5 il colosso nipponico il colosso nipponico avrebbe realizzato un'unica, potente e costosa macchina da gaming - previsioni che si sono rivelate corrette. "Per come la vedo io, la migliore argomentazione (contro l'idea di fare due console next-gen) era Sony. Non pensavamo che loro lo avrebbero fatto", spiega Spencer.

L'opportunità di invadere la fascia medio-bassa del mercato era troppo ghiotta per il team di Microsoft. Il boss di Xbox, tuttavia, parla anche di inclusività: "Il discorso era questo: come possiamo includere più persone nell'euforia del lancio (della next-gen) e come possiamo renderlo più accessibile a quanti più utenti possibile. [...] Vogliamo pensare a come portare più persone nel mondo del gaming, facendo in modo che più utenti sperimentino questa forma d'arte che amiamo".

In occasione della chiacchierata con The Verge, Phil Spencer ha inoltre parlato del 'tribalismo' delle console, descrivendo questo fenomeno come "una delle cose peggiori legate al nostro settore. [...] Se ci fosse qualcosa che potrebbe mai allontanarmi dal settore sarebbe proprio quello".

Come dargli torto: la console war è a tutti gli effetti una piaga dell'industria videoludica e coinvolge tanto le community quanto i produttori stessi. La vera 'minaccia' di Microsoft, tuttavia, non è Sony, né Nintendo: "Il più grande concorrente che abbiamo è l'apatia per i prodotti, i servizi e i giochi che realizziamo", ha commentato Spencer.