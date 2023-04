Microsoft offre un primo sguardo a Windows 11 su Steam Deck

Nell'ambito di un progetto hackaton interno, Microsoft sta sperimentando alcune implementazioni di Windows 11 per dispositivi portatili come Steam Deck. Questo non conferma che una versione specifica del sistema operativo arrivi effettivamente sul mercato, ma pare che l'azienda nutra un forte interesse nel proporla.

In sostanza, la società starebbe valutando una variante di Windows 11 pensata appositamente per i piccoli schermi come quello della console portatile di Valve. Questa dovrebbe integrare un launcher specifico per i videogiochi del quale l'utente Twitter _h0x0d_ ha mostrato alcuni concept realizzati dagli sviluppatori della casa di Redmond.

Uno dei più interessanti è senza dubbio quello di Dorothy Feng, designer senior per la UX di Microsoft. Nel suo progetto, il sistema operativo integra una shell capace di raccogliere e avviare i giochi da negozi diversi, quali: Microsoft Store, Steam, Epic Games Store, Battle.net e Game Pass. Inoltre, integra una tastiera virtuale ottimizzata per l'utilizzo con il controller.

Il progetto, infatti, è stato avviato a settembre e regolarmente gli ingegneri di Microsoft sottopongono nuove idee che, se valide, potrebbero essere supportate dalla dirigenza. Naturalmente, le proposte appaiono a dir poco acerbe e nel video vengono evidenziati i numerosi problemi che comporta l'uso di Windows su questo tipo di dispositivi.

Tuttavia, il numero di progetti per console portatili basate sul SO di Microsoft è in forte crescita. Proprio di recente anche Asus ha presentato la sua iterazione, ROG Ally, una soluzione che si posiziona come alternativa più potente proprio alla Steam Deck. In questo caso Asus si affiderà a Windows 11, ma è plausibile che l'interfaccia sia stata sviluppata internamente con tutti i limiti che ne conseguono.

Non è un segreto, però, che la casa di Redmond nutra un forte interesse nel settore mobile, uno dei motivi sul quale si fonda l'acquisizione di Activision-Blizzard. Le piattaforme come Steam Deck e ROG Ally sono nella sostanza identiche a quelle del settore PC, il che consentirebbe a Microsoft di adottare il know-how acquisito in tutti questi anni rendendo la sua penetrazione in questo mercato emergente perfino più semplice e rapida.