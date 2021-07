Gli elicotteri sono una delle aggiunte per Microsoft Flight Simulator più attese dai fan. E Asobo Studio vuole soddisfare questa richiesta, come si evince dall'ultima roadmap dello sviluppo del noto simulatore, appena pubblicata sul sito ufficiale. Gli elicotteri però non arriveranno nell'immediato: si tratta, per il momento, solo di un lavoro "pianificato", la cui disponibilità non è prevista prima del 2022.

Elicotteri in Microsoft Flight Simulator

Non è dato sapere altro: Asobo non rivela ancora i dettagli dell'implementazione, ma solo che prima o poi in Microsoft Flight Simulator sarà possibile pilotare gli elicotteri, i quali introdurranno sicuramente nuove sfide di pilotaggio e gestione per i giocatori. Gli elicotteri non sono l'unica aggiunta prevista per il noto simulatore di volo. Asobo, infatti, sta lavorando anche sul supporto alle DirectX 12, molto utile per migliorare le prestazioni, e sulle funzionalità per la gestione dei replay, tra le altre cose.

Nel frattempo, il team di sviluppo sta completando i lavori sull'Update 5, che è finalizzato al miglioramento delle prestazioni di gioco agendo su molte parti del motore grafico. L'aggiornamento sarà rilasciato il prossimo 27 luglio, insieme alla versione Xbox Series X|S di Microsoft Flight Simulator.

Su Xbox Series X|S il gioco sarà "bloccato" a 30 fps sui TV tradizionali, mentre i monitor / TV con refresh rate variabile non avranno questo limite e potranno spingersi fino a 60 fps. Tra le due console il frame rate non dovrebbe differire, con un range da 35-40 fps nelle aree più dense di dettagli a 60 fps in quelle meno pesanti. Xbox Series X renderizzerà in 4K, mentre la Series S si fermerà al 1080p.