Microsoft Flight Simulator, il prossimo update migliorerà nettamente le prestazioni su PC

Microsoft Flight Simulator girerà meglio su PC grazie all'Update 5 in arrivo a fine mese. In una livestream, lo sviluppatore Asobo Studio (e più in particolare il CEO Sebastian Wloch) ha mostrato le novità del nuovo aggiornamento, tra cui ci sarà un netto miglioramento delle prestazioni che renderà felici i giocatori del simulatore di volo e tutti coloro che finora se ne sono tenuti alla larga a causa delle richieste hardware.

"Abbiamo riscritto molte parti del motore, l'architettura, al fine di ottenere le massime prestazioni e minimizzare l'uso della memoria", ha commentato il CEO. "Non abbiamo ancora terminato i nostri test e il PC è una piattaforma molto complessa, quindi non posso dire che tutti avranno gli stessi frame rate o gli altri miglioramenti prestazionali".

Volando sopra Manhattan (un'area molto complessa) con l'Update 4, Wloch ha mostrato come il suo PC con un processore Core i7-9700K e una GeForce RTX 2060 Super sia in grado in questo momento di raggiungere 35-40 FPS, con impostazione di dettaglio Ultra e risoluzione 4K (renderscale impostata a 40). La CPU era impegnata costantemente al 100%, mentre la GPU a non più del 75%.

Con l'Update 5 lo stesso PC è passato a circa 55-60 fps, con una riduzione evidente nell'uso della memoria, della CPU (75%) e un aumento dell'impegno da parte della GPU (100%). "Abbiamo applicato due forme di miglioramenti: molta ottimizzazione sul fronte della CPU e una riprogettazione e spostamento di cose, insieme ad alcuni miglioramenti lato GPU. La CPU è solo al 75%, quindi la CPU è libera e puoi persino eseguire altre cose in background che non causeranno più stuttering nella tua simulazione". Ridotta in modo drastico anche la quantità di RAM occupata.

Tutto questo è ovviamente interessante, specie se si pensa che il gioco non supporta ancora le DirectX 12. L'Update 5 è atteso il 27 luglio, insieme alla versione di Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X|S. Asobo si aspetta che l'aggiornamento del motore migliori anche le prestazioni VR, sebbene a tal riguardo non vi siano dettagli.

Su Xbox Series X|S il gioco sarà "bloccato" a 30 fps sulle TV tradizionali, mentre i monitor / TV con refresh rate variabile non avranno questo limite e potranno spingersi fino a 60 fps. Tra le due console il frame rate non dovrebbe differire, con un range da 35-40 fps nelle aree più dense di dettagli a 60 fps in quelle meno pesanti. Xbox Series X renderizzerà in 4K, mentre la Series S si fermerà al 1080p.