Microsoft Flight Simulator: c'è qualcosa che non va nell'ultimo update, troppi alberi in Italia!

Il nuovo World Update IX di Microsoft Flight Simulator ha introdotto mappe più dettagliate in riferimento a Italia e Malta, ma ha comportato anche qualche malfunzionamento. Come ammesso sulla stessa pagina Facebook di Microsoft Flight Simulator la densità della vegetazione è aumentata considerevolmente fino a ricoprire quasi interamente di alberi anche i centro città di Milano e Roma.

Il team che si occupa di Microsoft Flight Simulator, Asobo Studio, ha subito provveduto a correggere il malfunzionamento e ha successivamente ridotto la vegetazione in Italia. Non in tempo per evitare che il web si riempisse di foto e di video dei fan del simulatore di volo con l'Italia ricoperta di alberi.

Microsoft Flight Simulator utilizza le mappe di Bing per ricreare il mondo virtuale sorvolabile nel simulatore, insieme a tecnologie di fotogrammetria e algoritmi forniti da Blackshark.ai per rendere il mondo il più vivo e fedele possibile. Questi algoritmi hanno consentito la riproduzione di 1,5 mila miliardi di alberi basandosi su dati biologici e probabilistici, attraverso i quali sono state calcolate posizione e altezza degli arbusti.

Evidentemente, al rilascio dell'update, gli algoritmi hanno calcolato un numero eccessivo di alberi, rendendo la vegetazione troppo densa. Non è servita una patch per correggere il problema, visto che i dati sono gestiti tramite la rete Azure di Microsoft in tempo reale.