Microsoft Flight Simulator 2024: la configurazione 'ideale' richiede 64 GB di RAM su PC

In attesa dell'uscita prevista per il prossimo 19 novembre, Microsoft ha condiviso i requisiti del nuovo Flight Simulator 2024. Mentre minimi e consigliati appaiono piuttosto in linea con i giochi della generazione corrente, la configurazione "ideale" si spinge davvero in alto.

Microsoft, infatti, ritiene che per ottenere un'esperienza di gioco ottimale, sarebbero consigliabili un processore Ryzen 9 7900X o Intel Core i7-14700K, una scheda video AMD Radeon RX 7900 XT o NVIDIA GeForce RTX 4080 e la bellezza di 64 GB di memoria RAM.

È chiaro che il gioco sia piuttosto esigente, ma si preannuncia come un enorme salto generazionale rispetto al precedente capitolo. Per la prima volta, infatti, i giocatori potranno eiettarsi dalla cabina di pilotaggio e girovagare a piedi per il mondo a piedi. Ma non solo: oltre a tutti gli aeroporti internazionali, il team ha aggiunto le piattaforme petrolifere, e tutti i fari del mondo.

"Penso che siamo in una nuova era nella creazione di giochi che, a mio avviso, apriranno nuove strade in termini di scala e complessità" ha dichiarato Jorge Neumann, responsabile di Flight Simulator.

Ad ogni modo, chi aveva in progetto di sedersi in plancia può stare tutto sommato tranquillo, in quanto i requisiti minimi e consigliati sono decisamente più accessibili. Nel primo caso, un processore Ryzen 5 2600X o Intel Core i7-6800K e una GPU Radeon RX 5700 o NVIDIA GeForce GTX 970 sono sufficienti. In merito alla memoria RAM, 16 GB è il minimo indispensabile.

I requisiti consigliati suggeriscono l'utilizzo di almeno un processore AMD Ryzen 7 2700X o Intel Core i7-10700K e una scheda video AMD Radeon RX 5700 XT o NVIDIA GeForce RTX 2080. Stavolta, però, la memoria RAM necessaria è di almeno 32 GB. Infine, in tutti i casi si consiglia l'uso di un SSD con almeno 50 GB di spazio libero.