Microsoft batte Sony sul tempo: la chat vocale di Discord arriva prima su Xbox

Microsoft ha annunciato l'arrivo di Discord Voice sulle proprie console da gioco, disponibile già da ora, ma solo per utenti Insider selezionati. Dopo una prima fase di test, la funzionalità sarà disponibile per tutti i giocatori su Xbox Series X|S e Xbox One.

Attraverso Discord Voice è possibile accedere a tutte le stanze disponibili dal proprio account e connettersi con gli amici che giocano da altre piattaforme, come il PC. Inoltre, l'integrazione con Xbox consente di visualizzare gli utenti presenti nella stanza e i giochi a cui stanno giocando. È anche possibile passare rapidamente da Discord Voice alla chat Xbox durante la fase di gioco.

Collegare i due account è piuttosto semplice e la procedura va fatta nuovamente anche se erano stati associati in precedenza. Attraverso il pulsante Xbox bisogna accedere al menù "Gruppi e Chat" e selezionare "Prova Discord Voice su Xbox". A questo punto basta seguire la procedura guidata attraverso la scansione del codice QR e accedere al proprio account Discord.

Come premesso, al momento l'applicazione è disponibile solo per alcuni utenti Insider. Ad ogni modo, se si vuole la possibilità di provare in anteprima la nuova funzionalità, è possibile scaricare il pacchetto Insider da questo link e attendere eventualmente di essere selezionati. Ci si può iscrivere per qualsiasi piattaforma Microsoft, incluso il PC.