Microsoft - Activision Blizzard al vaglio dell'antitrust del Regno Unito

La Competition and Markets Authority (CMA), ossia l'antitrust britannica, ha iniziato ad analizzare l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, operazione che ha scosso il mondo videoludico quando fu annunciata a gennaio: la casa di Redmond mise sul piatto 68,7 miliardi di dollari per inglobare il noto sviluppatore di alcune iconiche serie come World of Warcraft, Candy Crush e Call of Duty.

La CMA si è data fino al 1° settembre per indagare sul profilo dell'acquisizione, ossia comprendere se l'intesa potrebbe danneggiare la concorrenza e portare a spiacevoli conseguenze per i consumatori come prezzi più alti, minore qualità e ridotta possibilità di scelta.

In questa fase, definita "phase 1", l'ente deciderà se dare il proprio via libera all'accordo oppure approfondire ulteriormente l'indagine con una "phase 2". Entro il 20 luglio la CMA intende ascoltare non solo le parti in causa, ma anche le terze parti interessate da questa svolta di mercato per comprendere la portata di un'operazione di tale dimensione.

Annunciando l'accordo tra i rispettivi vertici, Microsoft disse che l'operazione si sarebbe conclusa durante il suo anno fiscale 2023, il quale termina il 30 giugno 2023, solo dopo l'assenso dei regolatori (non solo quello del Regno Unito, ma anche UE, USA, ecc.) e l'ok degli azionisti della software house, quest'ultimo ottenuto sul finire di aprile.