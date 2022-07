Italian Video Game Awards 2022: tutti i vincitori della decima edizione del premio

Ieri sera si è tenuta la cerimonia degli Italian Video Game Awards, la decima dedicata al prestigioso premio che riconosce le migliori produzioni videoludiche del Bel Paese.

La 'opening night' degli IVGA ha inaugurato il First Playable, evento business (5-8 luglio 2022) organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission con l'obiettivo di connettere gli sviluppatori italiani con publisher e investitori internazionali. Dopo aver sbirciato tra le nomination, è giunto il momento di scoprire quali sono i giochi e gli sviluppatori premiati dagli IVGA.

Da Hot Wheels Unleashed a Vesper: i vincitori degli IVGA 2022

Due host internazionali d'eccezione hanno condotto l'evento cerimoniale degli Italian Video Game Awards 2022. Le presentatrici e giornaliste Elle Osili-Wood (BAFTA, BBC) e Aoife Wilson (Eurogamer, BAFTA, BBC) hanno presentato i vincitori degli IVGA, selezionati da una giuria di esperti e professionisti dell'industria videoludica. Tra i giurati troviamo Rami Ismail, Hollie Bennett, Jon Goddard, Richie Shoemaker, Sam Loveridge e Vikki Blake. Insieme si sono espressi per assegnare i cinque riconoscimenti previsti dalla cerimonia italiana.

I premi nelle cinque categorie in gara sono stati dunque assegnati a:

Best Italian Game - Hot Wheels Unleashed di Milestone

- di Best Innovation - Martha is Dead di LKA

- di Best Italian Debut - Vesper di Cordens Interactive

- di Outstanding Italian Company - Nacon Studio Milan

- Outstanding Individual Contribution - Ivan Venturi

Non solo premi, ma anche uno showcase dedicato alle prossime grandi release del mondo videoludico e, più precisamente, alle nuove produzioni 'Made in Italy'. Nel corso dell'evento è stato possibile assistere ai trailer di SBK 22 (Milestone), Redout 2 (34BigThings), Mario + Rabbids: Sparks of Hope (Ubisoft Milan), Batora: Lost Haven (Stormind Games), Project Galileo (Jyamma Games), Soulstice (Reply Game Studios) e Haunted Space (Italian Games Factory).

In quest'occasione, le presentatrici hanno scambiato quattro chiacchiere con i rappresentanti di tre studi italiani, ovvero Giuseppe Franchi (34BigThings, Redout 2) Giacomo Masi (Stormind Games, Batora: Lost Heaven) e Fabio Pagetti (Reply Game Studios, Soulstice).

"IIDEA esprime le proprie congratulazioni ai vincitori dei premi della decima edizione degli Italian Video Game Awards e i propri ringraziamenti alla giuria internazionale che ha lavorato con grande serietà e indipendenza per la valutazione e la selezione delle candidature ricevute in questi mesi", così Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA, commenta il successo della cerimonia. "Italian Video Games Awards si conferma ancora una volta come una grande occasione per dare visibilità alle produzioni italiane e per far vedere come si sta sviluppando la scena dello sviluppo videogiochi nel nostro paese, in un crescendo di qualità, ambizione e internazionalità".