Metro: Last Light Redux è gratis su Epic Games Store, e non c'è solo lui

Anche per questa settimana Epic Games Store ha reso disponibile il suo gioco gratuito invitando gli utenti del marketplace ad approfittarne. Questa volta, però, Epic non si è limitata ad offrire un unico titolo: ce ne sono ben due, entrambi decisamente interessanti.

Tra questi troviamo il mai troppo lodato Metro: Last Light, disponibile nella versione Redux lanciata nel 2014 su PlayStation 4 e Xbox One.

Metro: Last Light e For The King in regalo per gli utenti EGS



Ottime notizie per gli utenti di Epic Games Store, in particolare per amanti degli sparatutto in prima persona e per quelli dei giochi strategici. Per la prima categoria c'è Metro: Last Light Redux, sequel dell'acclamato Metro 2033 di 4A Games e prequel del più recente Metro Exodus. For The King è invece uno strategico a turni caratterizzato da meccaniche roguelike e da un sistema di match procedurali, un intrigante mix concepito dal team di Curve Digital.

Metro: Last Light Redux ci metterà nei panni di Artyom, "l'ultimo barlume di speranza nell'oscurità", colui che ci guiderà nella Russia post-apocalittica infestata da ogni genere di aberrazione. La campagna di Last Light offre due diverse stili di gioco (Spartano e Sopravvivenza) e la modalità Ranger, che incrementa sensibilmente con combattimenti più impegnativi e un numero di risorse molto limitato - la sfida perfetta per gli amanti dei survival.

For The King allieterà gli amanti del genere strategico con una formula di gioco unica. Il giocatore potrà tuffarsi nel mondo di Fahrul per prendere parte a una serie di match giocabili in singolo o in multiplayer co-op, con mappe, eventi e ricompense generati proceduralmente e con un coinvolgente sistema di combattimento a turni che stuzzicherà gli aspiranti strateghi.

Sia lo sparatutto di 4A Games che lo strategico di Curve Digital sono ora disponibili al download gratuito. Avrete tempo fino alle ore 17.00 di giovedì 11 febbraio, data in cui Metro: Last Light e For The King cederanno il posto al prossimo gioco gratuito di Epic Games Store: sarà Halcyon 6 Lightspeed Edition, gioco di ruolo prodotto da Massive Damage.