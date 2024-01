Metro Awakening: una nuova avventura in VR potrebbe essere rivelata allo State of Play

Stando a quanto riportato da Insider Gaming, il team di 4A Games avrebbe lavorato segretamente a un'avventura single-player ambientata nell'universo di Metro. Si tratterebbe di un titolo in realtà virtuale, ma potrebbe rivelarsi un'esclusiva per PlayStation VR2: l'annuncio dovrebbe avvenire domani allo State of Play di Sony.

In effetti, per quanto il visore di PlayStation sia alla sua seconda iterazione e il Meta Quest 3 stia registrando numeri interessanti in termini di vendite, i titoli a budget medio-alto per la realtà virtuale continuano a essere davvero pochi. Tuttavia, Half-Life Halyx ha dimostrato che una produzione di alto profilo riesce ad attirare un gran numero di giocatori anche verso un settore ancora di nicchia.

Considerando le similitudini con il titolo di Valve, non ci sorprenderemmo se anche 4A Games avesse deciso di proporre un'esperienza in realtà virtuale. L'anno scorso, Insider Gaming ha rivelato che un titolo della serie Metro era completamente giocabile e che il gioco "si apre con una sequenza onirica dopo la quale il protagonista si risveglia nella propria base operativa".

Il titolo del progetto, che secondo la testata è Metro: Awakening, risulta completamente in accordo con la sequenza descritta. Tuttavia, è innegabile che la fetta più grande degli appassionati non ha atteso cinque anni per un titolo in VR e rimane il dubbio se si tratti effettivamente dell'unico Metro in sviluppo. Non sarebbe inverosimile se lo studio avesse sviluppato parallelamente un capitolo tradizionale.

Ad ogni modo, come abbiamo riportato stamattina, lo State of Play è previsto per domani alle 23.00 (ora italiana), ragione per cui basterà pazientare davvero poco per scoprire se le voci siano vere o meno. La conferenza durerà circa 40 minuti e le esclusive già annunciate non sono molte, per cui potrebbero esserci molteplici sorprese.