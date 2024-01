PS5, un nuovo State of Play per il 31 gennaio: vedremo Rise of the Ronin e Stellar Blade

A pochi giorni dal Developer_Direct di Xbox, anche Sony annuncia il ritorno del suo showcase digitale dedicato ai prossimi giochi in arrivo su PlayStation. Premettiamo che le esclusive PS5 (confermate) in arrivo quest'anno non sono particolarmente numerose, ma sono senz'altro intriganti.

Ecco dunque che il prossimo State of Play sarà dedicato a Rise of the Ronin e Stellar Blade, due produzioni che provengono dal continente asiatico e che condividono un gameplay improntato sull'azione. Tra poche ore scopriremo nuovi dettagli su entrambi i giochi.

State of Play: appuntamento al 31 gennaio, ore 23.00

La prossima presentazione basata sul format 'State of Play' è programmata per mercoledì 31 gennaio. Sarà trasmessa a partire dalle 23.00 (ora italiana) e avrà una durata stimata di poco più di 40 minuti, stando a quanto dichiarato da Sony sul suo PlayStation Blog.

"Ciao a tutti, il 2024 è appena iniziato ed eccoci al nostro primo State of Play". È Hermen Hulst in persona a dare l'annuncio. Il capo dei PlayStation Studios afferma che lo State of Play di domani "ospiterà alcune delle menti più brillanti del mondo dei videogiochi" e accenna alla panoramica dedicata a Stellar Blade e Rise of the Ronin. Tuttavia, ci sarà spazio anche per qualche potenziale sorpresa: "[...] daremo un'occhiata ad altri titoli in arrivo su PS5 e PS VR2 nel 2024 e più avanti".

Focalizziamoci sui due giochi che faranno da protagonisti dello showcase del 31 gennaio.

Rise of the Ronin è in sviluppo dal 2015 presso gli studi di Team Ninja, con il supporto di XDev (PlayStation Studios). Questo action RPG porterà i giocatori nell'epoca più buia del Giappone, più precisamente negli ultimi anni del periodo Edo, nel XIX secolo, e permetterà loro di esplorare una vasta ambientazione open world che include location storiche come Kyoto, Edo - oggi conosciuta come Tokyo - e Yokohama. È la produzione più ambiziosa di sempre per la software house nipponica, nota per aver sfornato successi quali Ninja Gaiden e il più recente Nioh.

Presentato nella primavera del 2019 con il nome in codice 'Project Eve', Stellar Blade era originariamente un titolo multipiattaforma in sviluppo per PC, PS4 e Xbox One. SHIFT UP, studio sudcoreano fondato dall'illustratore Kim Hyung-tae, ha poi stretto una collaborazione con Sony Interactive Entertainment per pubblicare il suo action/adventure in esclusiva su PS5. "Devastata da strane e potenti creature, la Terra è stata abbandonata, e i pochi superstiti della razza umana sono fuggiti su una Colonia nello spazio". Protagonista di questa storia sci-fi post-apocalittica è Eve, la cui missione è salvare l'umanità dai NA:tive che hanno invaso il nostro pianeta.

Lo State of Play verrà trasmesso sui canali YouTube, Twitch e TikTok di PlayStation.