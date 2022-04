Meta Quest Gaming Showcase 2022: tutte le novità per la VR (tra cui Ghostbusters VR)

L’annuncio più importante del Meta Quest Gaming Showcase è arrivato alla fine. Mark Zuckerberg ha presentato Ghostbusters VR, pubblicato da Sony Pictures Virtual Reality (SPVR) e sviluppato da nDreams (Phantom: Covert Ops). Anche la Ecto-1 ha fatto un'apparizione.

L'evento digitale, giunto alla seconda edizione, suggella le intenzioni di Meta e di Zuckerberg di puntare ancora sulla Realtà Virtuale. Dal punto di vista del gaming, si è trattato di un evento simile a quelli dei principali titolari di piattaforma, che punta sul software per confermare le ambizioni del dispositivo hardware di riferimento per la VR, Meta Quest 2.

Ghostbusters VR e tutti gli annunci e trailer del Meta Quest Gaming Showcase 2022

In Ghostbusters VR, con base nel nuovo quartier generale di San Francisco, bisognerà rintracciare, far esplodere e intrappolare i fantasmi mentre si cerca di svelare un mistero che minaccia l'intera città, o forse il mondo. E mentre giocare da soli è un'opzione, si può fare squadra con tre amici per una grande e coinvolgente avventura.

Da Skydance Interactive, invece, arriva The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution, seguito di uno dei giochi per la VR di maggior successo. Si potrà continuare il proprio viaggio attraverso una New Orleans completamente nuova, ancora più pericolosa di quanto non fosse prima. I giocatori si devono aspettare minori risorse, più camminatori e una nuova minaccia assetata di sangue che darà loro la caccia per tutta la città.

StatusPRO ha svelato NFL PRO ERA, il primo gioco ufficiale della National Football League a essere disponibile per VR. NFL PRO ERA usa i dati di gioco della Lega per creare un’esperienza VR in campo autentica. Sarà possibile guidare la propria squadra verso il Super Bowl, migliorare le capacità del quarterback facendolo partecipare a delle esercitazioni, oppure giocare con gli amici nel proprio stadio preferito della National Football League.

Among Us arriverà in versione VR, dopo aver riscosso un successo decisamente importante nella versione originale. I giocatori si lanceranno a vicenda false accuse e faranno fuori i propri amici anche in Realtà Virtuale, il tutto entro la fine del 2022.

Red Matter 2 riprende esattamente dove il gioco precedente si era fermato. Magari si è riusciti a scappare, l’ultima volta, ma di certo la celebre materia rossa non si è fermata. Il tentativo di arrestarla porterà i giocatori a viaggiare attraverso il Sistema Solare, da una base posta sulla nostra Luna fino a una stazione che orbita sopra agli anelli di Saturno, e oltre. Il giocatore dovrà svelare oscuri segreti e fare del suo meglio per fermare la diffusione della materia rossa e salvare l’umanità. Gli enigmi sono ancora centrali in Red Matter 2, ma questo sequel varia un po’ sul tema con nuovi strumenti, come un jetpack più mobile che possa aiutare i giocatori ad attraversare terreni difficoltosi.

Nel 2019 Tripwire Presents e Digital Lode hanno stupito tutti con Espire 1: VR Operative. Immergendo i giocatori nel mondo dello spionaggio internazionale, Espire 1 aveva servito una storia emozionante. Ora la squadra è tornata con un sequel: in Espire 2 bisognerà localizzare e bloccare il lancio di un missile supersonico irrintracciabile, un vero e proprio dispositivo apocalittico. Sfoderando una serie di gadget high-tech, il giocatore potrà infiltrarsi nelle linee nemiche e provare a salvare il mondo per la seconda volta.

E se chi gioca ha un partner? Espire 2 presenta una campagna co-op a parte, con missioni uniche, ambientate in luoghi familiari per chiunque abbia giocato a Espire 1.

Book II si basa sulla storia che era iniziata con Moss. Dopo aver salvato suo zio Argus, l’avventura di Quill continua con la rivelazione di un tiranno alato che le sta dando la caccia, all’interno del castello maledetto dove suo zio è stato tenuto prigioniero. Ma Quill ha un piano tutto suo, che potrebbe finalmente porre fine allo spietato dominio dell’Arcano e salvare il mondo da una grande disfatta. Per avere una possibilità, Quill avrà bisogno di un vero partner dalla sua parte.

Sotto le caratteristiche strade e i vicoli di Grand Amnis si trova un vasto labirinto di rovine, a lungo dimenticato da chi sta sopra. In RUINSMAGUS si può viaggiare in profondità in questo regno sotterraneo alla ricerca di oggetti preziosi e potenti. Il giocatore svelerà i segreti di un’epoca perduta, trasformandosi da un mago novizio in un mago potente, in un’avventura narrativa che include 26 missioni completamente doppiate da talenti come Naomi Ohzora, Ai Maeda, Eiji Takemoto e altri. RUINSMAGUS uscirà nel corso dell’anno.

I fan di Cities: Skylines di Paradox si sentiranno a casa perché Cities: VR riesce a catturare l’essenza di quell’esperienza su Quest 2. Non è un porting one-to-one, ma Fast Travel Games porterà il giocatore “attraverso lo schermo” dandogli una nuova possibilità di apprezzare (in modo unico per la realtà virtuale) la scala e lo scenario delle città che sta progettando. Uscirà la prossima settimana e si potrà acquistare a partire dal 28 aprile, ma preordinandolo oggi sarà possibile ottenere uno sconto del 10%.

Resident Evil 4: The Mercenaries è stato completamente ricostruito per la realtà virtuale da Armature Studio, in collaborazione con Oculus Studios e Capcom. L’obiettivo è quello di sempre: far fuori il maggior numero possibile di Ganados prima che il tempo finisca. La versione per VR dispone di esclusive classifiche online, però, e venti nuove challenge con cui mettere alla prova le proprie abilità. Completare le challenge consente anche di sbloccare alcune chicche pensate proprio per la Realtà Virtuale, come la modalità Big Head, quella Classic Horror in bianco e nero, e fantastiche skin Golden Gun per le proprie armi preferite. Queste cose, una volta sbloccate, possono anche essere riportate nella campagna principale di Resident Evil 4.

Beat Games ha annunciato la sua prossima, imminente uscita: Electronic Mixtape, con tracce di artisti come Deadmau5, Marshmello, Pendulum, e non solo.

Stress Level Zero ha annunciato il suo quarto progetto, BONELAB, sviluppato sia per Quest 2 che per pc VR. BONELAB si basa sul suo predecessore, l'acclamato BONEWORKS. unendo una storia nuova di zecca a due anni di innovazione e progresso tecnologico per quanto riguarda l’interazione.

Il giocatore si troverà in un misterioso laboratorio sotterraneo e dovrà svelare la verità rispetto alla realtà in cui si trova. Dovrà combattere, correre, arrampicarsi per esplorare simulazioni di combattimenti dettagliate, dove ogni oggetto reagisce esattamente come ci si aspetta che debba fare – e di conseguenza dove la creatività è importante quanto l’abilità. Ci sarà anche il supporto mod, così che il giocatore possa migliorare la sua esperienza con nuove mappe, nuove armi, nuovi avatar. L’uscita di BONELAB è fissata per quest’anno: andrà tenuto sotto controllo lo store per gli aggiornamenti.

Di seguito è possibile rivedere il Meta Quest Gaming Showcase 2022, mentre altre informazioni sui giochi presentati si trovano sul sito di Oculus.