Meta Quest 3 è tra i prodotti più acquistati su Amazon, ecco perché

Meta Quest 3 (così come la sua versione economica 3S) è un prodotto molto amato dai giocatori, e non solo. Grazie alla sua facilità d'uso e alla capacità di far vivere vari tipi di esperienze in Realtà Virtuale, è ormai il punto di riferimento del settore

Meta Quest 3 offre un mix perfetto di tecnologia avanzata e prezzo competitivo che attira tanti appassionati di realtà virtuale. È facile da usare, non ha bisogno di un PC o cavi ingombranti, e offre un catalogo di giochi e applicazioni molto vario. Inoltre, Amazon vende sia questa versione che la più economica 3S con offerte interessanti, consegne rapide e una politica di reso che dà sicurezza a chi vuole provare un prodotto così innovativo senza troppi rischi. Questo lo rende una scelta popolare per chi vuole entrare nel mondo della VR o fare un upgrade rispetto ai modelli precedenti.

Con un prezzo competitivo competitivo di 549€ e caratteristiche di alto livello, Meta Quest 3 offre un design più leggero e sottile rispetto al modello precedente, grazie al nuovo display pancake, e monta il potente processore Snapdragon XR2 Gen 2, che garantisce prestazioni migliorate. La risoluzione del display è stata incrementata (2064 x 2208 pixel per occhio) per immagini più nitide, e la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz assicura un’esperienza di gioco fluida.

Accanto al Meta Quest 3 c’è il Meta Quest 3S, una versione più economica ma comunque performante, con una risoluzione leggermente inferiore (1832 x 1920 pixel per occhio) e lo stesso processore XR2 Gen 2. Amazon rende l’offerta ancora più allettante includendo una copia del gioco Batman: Arkham Shadow e una prova di 3 mesi di Meta Quest+, un servizio con un catalogo di giochi a rotazione. Il Meta Quest 3S è disponibile in due varianti: quella da 128 GB a 329,99€ e quella da 256 GB, attualmente scontata a 389,99€ . Entrambe le versioni mantengono 8 GB di RAM per garantire ottime prestazioni.

Differenze tra Meta Quest 3 e Meta Quest 3S

Le principali differenze tra il Meta Quest 3 e il Meta Quest 3S riguardano soprattutto il display e il prezzo. Il Meta Quest 3 ha una risoluzione più alta, con 2064 x 2208 pixel per occhio, che garantisce immagini super nitide e dettagliate, mentre il Meta Quest 3S scende a 1832 x 1920 pixel per occhio, offrendo comunque una buona qualità visiva, ma leggermente inferiore. Per il resto, condividono lo stesso processore Snapdragon XR2 Gen 2 e 8 GB di RAM, quindi il Meta Quest 3S si presenta come un’opzione più economica, perfetta per chi vuole risparmiare senza rinunciare troppo alle prestazioni.

Ci sono differenze anche per quanto riguarda l'utilizzo di lenti Fresnel invece delle ottime pancake del modello più costoso e un campo visivo leggermente ridotto (96° in orizzontale e 90° in verticale, rispetto ai 110° per 96° di Quest 3).