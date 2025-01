Assassin's Creed Shadows: per le funzioni RT il supporto hardware non è indispensabile

Con un recente post su Steam, Ubisoft ha spiegato in che modo è stato integrato il ray tracing in Assassin's Creed Shadows e perché sarà sempre attivo. A tal proposito, ha sottolineato che non è necessario avere una scheda video che supporti il ray tracing via hardware, seppur rimanga fortemente consigliato.

Come abbiamo appreso qualche giorno fa, infatti, Assassin's Creed dispone di tre diverse categorie di preset grafici: Selective Raytracing, Standard Raytracing ed Extended Raytracing. Ognuna di queste avrà diversi preset personalizzabili dai giocatori per adattare al meglio la resa al proprio hardware.

Selective Raytracing utilizza la tecnica solo nel Nascondiglio poiché, come spiega la software house, il gioco fornirà "un livello di personalizzazione mai visto prima su Assassin's Creed", per cui gli sviluppatori hanno sentito la necessità di utilizzare un approccio in tempo reale per l'illuminazione globale.

Per questa ragione, Ubisoft ha fatto sì che questa modalità fosse compatibile anche con le schede video che non dispongono di unità di elaborazione dedicate al ray tracing. In sostanza, il team ha sviluppato una soluzione proprietaria che abilita il ray tracing via software in modo da consentire alle schede pre-RTX di eseguire il gioco. Tuttavia, come premesso, in tutte le altre parti del mondo di gioco il ray tracing non sarà attivo.

Standard Raytracing, invece, utilizza le capacità hardware della scheda video per elaborare l'illuminazione globale in tempo reale. Infine, con Extended Raytracing, verranno elaborati sia l'illuminazione globale che i riflessi in tempo reale via hardware.

Insomma, anche i possessori di schede video più datate potranno ottenere un'esperienza fluida e visivamente appagante. Naturalmente, la differenza la farà comunque l'hardware sotto il cofano, ma chi è rimasto affezionato a schede come le GeForce GTX 1080 o 1080 Ti dovrebbe poter raggiungere i 60 fps agevolmente utilizzando il Selective Raytracing.