Meta Quest 2, la realtà virtuale diventa più costosa: 100 dollari in più dall'1 agosto

Meta ha annunciato che a partire dal primo agosto il prezzo del visore di realtà virtuale Meta Quest 2 salirà di 100 dollari: bisognerà spendere 399,99 e 499,99 dollari rispettivamente per i modelli con 128 e 256 GB di storage. In Italia, di conseguenza, si passa dai listini di 349 e 449 euro a prezzi di 449 e 549 euro. Aumenteranno anche i prezzi degli accessori per Meta Quest 2 e delle unità ricondizionate.

"Stiamo facendo un cambiamento che ci aiuterà a continuare a investire sul lungo termine e a portare avanti il ​​settore della realtà virtuale", si legge in un post sul blog dedicato. "I costi per realizzare e consegnare i nostri prodotti sono aumentati. Adeguando il prezzo di Quest 2, possiamo continuare a far crescere il nostro investimento nella rivoluzionaria ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti che spingono l'industria della realtà virtuale verso nuovi traguardi. […] Anche con queste variazioni di prezzo, Meta Quest 2 continua a essere il visore VR più conveniente tra quelli con una serie di funzionalità comparabili sul mercato".

Anche Meta quindi non sfugge al periodo economico che stiamo vivendo, fatto di inflazione galoppante e costi in crescita in qualsiasi ambito, in particolare l'energia - il che significa maggiori spese produttive e di trasporto. Proprio ieri, anche se si parla di un servizio, abbiamo appreso dell'aumento di prezzo di Amazon Prime in Italia, da 36€ a 49,90€.

Per indorare la pillola, Meta fa sapere che per "un periodo di tempo limitato, ogni nuovo acquisto includerà la possibilità di scaricare il popolare Beat Saber senza costi aggiuntivi". Con "periodo di tempo limitato" si intendono gli acquisti fino al 31 dicembre 2022 e l'attivazione del dispositivo prima del 31 gennaio 2023: chi non ha Beat Saber può ottenerlo gratis entro 14 giorni dall'attivazione.

L'azienda, inoltre, cerca di spostare l'attenzione verso il futuro, verso il nuovo visore VR di fascia alta in arrivo quest'anno noto con il nome di Project Cambria e in predicato di chiamarsi, secondo voci di corridoio, Quest Pro. "E pianifichiamo di commercializzare nuove generazioni di Meta Quest dopo di lui", si legge nel post.

La divisione Reality Labs di Meta, che si occupa tra le diverse cose di progettare i visori VR, nel primo trimestre dell'anno ha fatto segnare una perdita di quasi 3 miliardi di dollari con un fatturato di appena 215 milioni di dollari. Si stima che Meta abbia spedito oltre 10 milioni di unità di Quest 2 nel 2021, anche a causa del prezzo contenuto. Il rincaro frenerà le vendite?