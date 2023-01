Meta inizia a staccare la spina al visore VR Quest 1: come cambia il supporto

Meta ha annunciato che il primo visore standalone Quest non sarà più supportato dopo il 2024. In un post la società ha spiegato che vi sono dei cambiamenti per quanto riguarda il supporto al visore di realtà virtuale, sul mercato dal maggio 2019 e non più in vendita dal 2020, ovvero da quando è stato introdotto il Quest 2.

"Continuerete a essere in grado di usare il vostro Quest 1 e le app disponibili, ma non distribuiremo nuove funzionalità per il visore. Abbiamo intenzione di continuare a supportare il software di sistema con bugfix critici e patch di sicurezza fino al 2024", si legge nel post.

Purtroppo, gli utenti Quest 1 non potranno più creare e unirsi ai party, mentre dal 9 marzo 2023 perderanno alle funzionalità social di Meta Horizon Home, come invitare altri a visitare la vostra Home o vedere la Home di altri.

L'annuncio di una progressiva dismissione del supporto al Quest 1 non sorprende, infatti quest'anno Meta dovrebbe presentare il Quest 3 dopo aver svelato il visore di fascia alta Quest Pro sul finire dello scorso anno.