Meta chiude Ready at Dawn, l'apprezzato studio di Lone Echo e The Order 1886

Una triste notizia ha raggiunto gli appassionati di videogiochi: Ready at Dawn, uno studio conosciutissimo in Italia perché tra i suoi fondatori figura Andrea Pessino, sta per chiudere i battenti.

Non rilasciava un nuovo titolo da ottobre 2021, mentre le vendite dell'ultimo capitolo di Lone Echo, un gioco pensato per la VR, non sono state soddisfacenti. La chiusura di Ready at Dawn ha suscitato clamore presso i videogiocatori italiani, i quali conoscono bene questo studio perché tra i suoi fondatori figura Andrea Pessino.

Già nello scorso febbraio erano giunte segnalazioni secondo le quali Meta aveva intenzione di tagliare parte del personale di Ready at Dawn. Nonostante le ottime vendite di Meta Quest 3, infatti, i titoli della serie Lone Echo - per quanto siano di ottima qualità - non stavano ottenendo il successo di mercato come da aspettative. Secondo Android Central, quindi, la decisione di Meta va inquadrata in un piano di riduzione complessiva degli investimenti sulla VR.

Meta afferma che i dipendenti di Ready at Dawn sono incoraggiati a candidarsi altrove all'interno degli Oculus Studios e che l'azienda desidera trattenere quanti più sviluppatori di talento possibile. Meta spiega inoltre che, sebbene questa mossa chiuda l'intero studio, non è sufficiente per attivare il California WARN Act. Quest'ultimo, infatti, richiede alle aziende di dare preavviso agli impiegati se più di 50 di loro vengono licenziati in un periodo di 30 giorni. Tutti i dipendenti riceveranno una buonuscita simile ai precedenti cicli di licenziamento di Meta.

Ready at Dawn fa parte di Oculus Studios da giugno 2020, a poche settimane dall'uscita di Echo VR per l'originale Oculus Quest. Quest'ultimo rappresenta la controparte multiplayer della serie Lone Echo, che aveva debuttato nel 2017. Lone Echo si svolge a bordo di una stazione mineraria spaziale nel sistema di Saturno. I giocatori assumono il ruolo di Jack, un androide di servizio, e la trama si sviluppa attorno a un'anomalia misteriosa che minaccia la stazione e il suo equipaggio. Questo gioco, come il suo seguito arrivato nel 2021, è noto per il suo sistema di movimento con i giocatori che utilizzano le proprie mani per afferrare e spingersi lungo le superfici, replicando la sensazione di movimento in assenza di gravità.

Allo stesso tempo, Ready at Dawn ha un grande passato anche prima dell'acquisizione di Meta. Lo studio, fondato nel 2003 da ex dipendenti di Naughty Dog e Blizzard Entertainment, ha sviluppato titoli noti come Daxter per PlayStation Portable, God of War: Chains of Olympus e God of War: Ghost of Sparta, anch'essi per PlayStation Portable. The Order 1886 per PlayStation 4, invece, è uscito nel febbraio 2015. Questi giochi hanno ricevuto lodi per la loro grafica e gameplay, dimostrando la capacità dello studio di lavorare su piattaforme di vario tipo. Ready at Dawn ha sede a Irvine, in California.