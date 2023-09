Megan Fox interpreta un vampiro in Mortal Kombat 1

L'attrice interpreterà Nitara, il combattente vampiro che troveremo in Mortal Kombat 1. La software house NetherRealm Studios lo ha reso noto con un trailer, in cui mostra il personaggio, ne descrive le peculiarità e rivela come ha lavorato Megan Fox in questa nuova esperienza.

Mortal Kombat 1 è il nuovo capitolo della famosa serie di picchiaduro che ha avuto i natali nel 1992. Introduce nuovi personaggi e una nuova storia all'interno di una reimmaginazione della lore di Mortal Kombat che giustifica il numero "1" nel titolo. Fra i contenuti reimmaginati anche Nitara, che è stata ridisegnata per corrispondere all'aspetto di Megan Fox. Inoltre, l'attrice presterà anche la sua voce al personaggio.

Nitara è una donna vampiro che ha fatto la sua prima apparizione in Mortal Kombat: Deadly Alliance, nel 2002. Nel teaser usa i suoi artigli insieme ad abilità aeree che la conducono alla vittoria, non senza spargimento di sangue come nella tradizione di Mortal Kombat. Ci sono anche riferimenti esterni all'immaginario di Mortal Kombat, che riguardano i precedenti lavori cinematografici di Megan Fox. Kung Lao, infatti, chiede a Nitara "Cosa hai fatto con il corpo di Jen?", un riferimento al film horror Jennifer's Body del 2009, di cui Megan Fox è protagonista.

Megan Fox è sempre più impegnata nel mondo dei videogiochi: ha, infatti, da poco realizzato una campagna pubblicitaria anche per Diablo IV , l'action RPG di Blizzard entrato in commercio nello scorso mese di giugno.

Quanto a Mortal Kombat 1, sarà ambientato in un universo creato dal Dio del fuoco Liu Kang.

Il gioco prenderà le distanze dal passato e introdurrà numerosi cambiamenti inaspettati che coinvolgono le classiche rivalità e le storie personali di un'ampia schiera di personaggi tra cui Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage e tanti altri. Inoltre, introdurrà la nuova funzione "lottatori Kameo" che potranno assistere durante i match. Sarà disponibile a partire dal 19 settembre nei formati Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows PC e Xbox Series X/S.