Marvel's Spider-Man Remastered su PC: trailer sulle caratteristiche e requisiti di sistema

Spider-Man Remastered per PC, in arrivo il 12 agosto, si mostra in un nuovo trailer volto a evidenziare le novità esclusive di questo porting, accompagnato dai requisiti di sistema.

L'Uomo Ragno splenderà sui vostri computer grazie ai riflessi in ray tracing, frame rate sbloccato e supporto alle tecnologie a NVIDIA DLSS e DLAA. E sebbene queste caratteristiche richiedano una GPU GeForce RTX, tutti i giocatori potranno agire su diversi parametri tra cui SSAO, LoD e ombre.

Come altri giochi PlayStation approdati su PC, anche Spider-Man Remastered supporterà varie risoluzioni e rapporti (tra cui 21:9 e 32:9), configurazioni multi-monitor e modalità a finestra, a pieno schermo e altro ancora. Supporto a mouse e tastiere, al controller PlayStation DualSense, agli achievement, ai salvataggi in cloud e a diverse funzionalità per l'accessibilità completano il quadro.

Il gioco di Insomniac Games, portato su PC anche grazie all'aiuto di Nixxes Software, una delle ultime acquisizioni dei PlayStation Studios, vede tra i requisiti consigliati per giocare in Full HD a 60 fps con dettagli medi una CPU Core i5-4670 o Ryzen 5 1600, 16GB di RAM, 75 GB di SSD e una GPU come la GeForce GTX 1060 6GB o la Radeon RX 580.



Se aspirate al massimo, ossia a giocare in 4K a 60 fps con dettagli High e ray tracing High, gli sviluppatori consigliano di dotarsi almeno di una CPU Core i7-12700K o Ryzen 9 5900X, 32GB di RAM e una scheda video GeForce RTX 3080 o una Radeon RX 6950 XT.

Marvel's Spider-Man arriverà su Steam ed Epic Games Store il 12 agosto 2022. Anche lo spin-off Marvel's Spider-Man: Miles Morales arriverà su PC, ma solo nel corso dell'autunno. Il gioco segue l'arrivo sulla piattaforma di altre esclusive PlayStation come God of War, Days Gone e Horizon: Zero Dawn.