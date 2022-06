Marvel's Spider-Man Remastered: il titolo PlayStation sta per arrivare su PC

In occasione dello State of Play, Sony e Insomniac Games hanno annunciato l'imminente arrivo di Marvel's Spider-Man Remastered su PC. Il porting sarà presto disponibile su Steam e Epic Games Store, portando con sé l'espansione La città che non dorme mai, un comparto tecnico migliorato e il supporto alle ultime tecnologie grafiche, tra cui il ray tracing.

Spider-Man anche su PC grazie al porting di Insomniac e Nixxes

In un post pubblicato sul PlayStation Blog, Ryan Schneider di Insomniac Games ci parla della versione PC di Marvel's Spider-Man, acclamato action/adventure rilasciato originariamente su PS4 e riadattato per la più potente PS5 con la versione Remastered. Sarà proprio quest'ultima a essere rilasciata su Windows tramite i marketplace di Valve e Epic il 12 agosto 2022.

"Sviluppato da Insomniac Games in collaborazione con Marvel, Marvel’s Spider-Man Remastered permetterà di giocare nel ruolo di un Peter Parker ormai esperto, impegnato a combattere il crimine e i suoi nemici più famosi tra le strade della New York Marvel", racconta Schneider sul PlayStation Blog. "Trovare il giusto equilibrio tra la carriera e la vita privata, tuttavia, non è mai semplice, soprattutto quando il destino di una città ricade sulle tue spalle".

Il trailer dello State of Play offre un assaggio di ciò che offrirà Marvel's Spider-Man su PC.

Sony ci fa sapere che il porting è stato realizzato con la collaborazione di Nixxes Software, una delle ultime acquisizioni dei PlayStation Studios. Il team olandese - che ha lavorato su franchise quali Tomb Raider, Hitman e Deus Ex - si è occupato dell'ottimizzazione di Marvel's Spider-Man Remastered per PC. "Sono felicissimo di aver potuto collaborare con Insomniac e lavorare sulla serie Marvel’s Spider-Man. Il legame che si è creato tra i nostri team e la loro attenzione alla qualità sono stati per noi di grande ispirazione", ha dichiarato Jurjen Katsman, fondatore di Nixxes.

Non sono stati forniti molti dettagli circa le feature della versione PC. Ryan Schneider ha però confermato il supporto per mouse e tastiera, oltre a quello per controller, così come la presenza di nuove impostazioni di rendering e di riflessi in ray tracing.

Sony e Insomniac condivideranno maggiori dettagli prossimamente. Ricordiamo che l'uscita di Marvel's Spider-Man su Steam ed Epic Games Store è programmata per il 12 agosto 2022. Anche lo spin-off Marvel's Spider-Man: Miles Morales arriverà su PC, ma solo nell'autunno 2022.