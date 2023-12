Marvel's Spider-Man 2 dall'anno prossimo su PC? Ci sarebbe anche Wolverine in lista

L'attacco subito da Insomniac Games ha reso di dominio pubblico numerose informazioni interne allo studio, tra cui: roadmap, budget, progetti in sviluppo e tanto altro. Una delle informazioni più interessanti è senza dubbio l'arrivo di Marvel's Spider-Man 2 su PC, per quanto la notizia non sorprenda.

Secondo quanto condiviso su Installbaseforum, il secondo capitolo dedicato al "Tessiragnatele" dovrebbe sbarcare su computer durante l'anno fiscale 2025, vale a dire tra aprile 2024 e marzo 2025. Una notizia che non stupisce vista la popolarità crescente del marchio PlayStation nella community dei PC gamer, come dimostra la slide trapelata nei giorni scorsi.

Il dato interessante riguarda piuttosto il budget messo a disposizione dalla casa nipponica per il porting, pari a 4,6 milioni di dollari. Va notato, infatti, che si tratta di un budget doppio rispetto a quanto investito nel porting del primo Marvel's Spider-Man rilasciato su Steam ed Epic Games Store lo scorso ottobre.

Ma non è tutto, pare che ogni titolo, recente e futuro, di Insomniac si appresti a fare il suo esordio su PC, a partire dal più vociferato di tutti in questo periodo: Marvel's Wolverine. Il gioco, sempre secondo quanto riportato, dovrebbe essere rilasciato nell'anno fiscale 2026 (aprile 2025 – marzo 2026), anche se il budget sarebbe leggermente inferiore: 4 milioni di dollari.

Un ulteriore passo in avanti verso i PC gamer, però, avverrebbe l'anno successivo, ovvero tra il 2026 e il 2027 quando sulla piattaforma Windows arriverà Marvel's Spider-Man 3. Sì, anche in mancanza di un annuncio ufficiale, il gioco è praticamente una certezza così come dovrebbe esserlo anche il suo arrivo su PC. Per il porting del terzo capitolo dell'"Arrampicamuri" Sony dovrebbe investire 7 milioni di dollari.

Va comunque precisato che si tratta di informazioni da prendere con le dovute precauzioni. Per quanto possano essere ufficiali e riservate, si tratta di programmazioni molto spesso soggette a cambiamenti. L'andamento del mercato, la concorrenza, le difficoltà che potrebbero emergere durante la conversione e molte altre variabili sono fattori che incidono fortemente sulla roadmap di un publisher e a cascata di uno studio.

Ciò che appare ancora una volta chiaro è che Sony considera il PC uno spazio in cui vale la pena investire e dove, apparentemente, vede ampio margine di crescita. Questo è senza dubbio un vantaggio per la casa giapponese che può attingere da un bacino d'utenza più ampio, ma è anche un grande vantaggio per i giocatori che potranno fruire di produzioni di spessore fino a poco tempo fa legate indissolubilmente all'hardware proprietario.